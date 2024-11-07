İsrail basınından Trump paniği: Bomba etkisi yaratacak!
Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmesinin ardından Orta Doğu'da izleyeceği politika tartışmaların odağında yer alıyor. Savaşları bitireceği vaadiyle seçim kampanyası yürüten Trump'ın atacağı adımlar İsrail'de büyük panik yarattı. Siyonist The Jerusselam Post gazetesi, ABD'nin İsrail'in soykırıma vardırdığı askeri operasyonlarına vereceği desteği sorguladı. Gazete, "Diplomatik bir bomba etkisi yaratacak" dedi.
ABD seçimindeki ikinci dönemini garantileyen Donald Trump'ın Gazze ve Lübnan'daki savaşı sona erdirmenin başkanın gündeminin ilk sıralarında yer alacağını belirtiyor.
Demokratçı Joe Biden yönetiminin ve mağlup başkan adayları Kamala Harris'in Siyonistlere verdikleri destek bilinirken The Jerusselam Post, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin aynı olmayacağını yazdı.
Trump'ın Gazze, Lübnan ve İran'la ilgili tüm konulardaki politikalarının selefi ABD Başkanı Joe Biden'dan taban tabana farklı olduğunu belirten gazete Trump'ın kendine yeni bir rota çizeceğini ve bunun İsrail için 'diplomatik bir bomba' anlamına geldiğini söyledi.
İSRAİL'DE TRUMP PANİĞİ: İLK DÖNEMİ GİBİ OLMAYACAK
Trump'ın ilk döneminde İsrail lehine pek çok adım attığını hatırlatan The Jerusalem Post, ilk dönemde İsrail'i destekleyen evanjelistlere bağlı olduğunu ancak yeniden seçilme kaygısı gütmediği yeni dönemin ise farklı olduğunu belirtti.
"BIDEN İSRAİL'İ TEHDİT EDECEK GÜCE SAHİP DEĞİL"
The Jerusalem Post'a göre Trump İsrail'e Hizbullah'la çatışmaları sonlandırması için baskı yapacak fakat Filistin'de iki devletli çözümü ise desteklemeyecek. Gazetenin haberinde özellikle bir ifade ise dikkat çekiyor: Biden yönetimi artık İsrail'i Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye zorlayacak ve onu silah ambargosuyla tehdit edecek güce sahip değil.