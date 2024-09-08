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ABD'deki anketlere göre Harris ve Trump başa baş gidiyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 22:23 Güncelleme: 08.09.2024 22:32
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ABD’deki anketlere göre Harris ve Trump başa baş gidiyor

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışı başa baş götürüyor. Öte yandan 10 Eylül'de adaylar TV münazarası gerçekleştirecek.

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