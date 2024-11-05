Netanyahu tutuştu: Başsavcıyı görevden almak istiyor

İsrail'in Haaretz gazetesi, cuma günü Netanyahu'nun ofisindeki bir danışmanının, bazıları apaçık yalanlar, bazıları ise hassas güvenlik bilgileri içeren bilgi ve belgeleri yabancı gazetelere sızdırdığını bildirdi.

İşgalci devlette, aralarından Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein de olduğu sızdırılan 'gizli belgeler' soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 5'i buldu.

Rehinlerin kurtarılmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı fakat belgelerin kurtarılma operasyonlarına ket vurulduğu haberlerinin ardından İsrail Mahkemesi soruşturma başlattı.

"TEHDİTLER SAVURDU"

İsrailli Haaretz'in haberine göre, ülkede muhaliflerin Netanyahu'nun da soruşturma kapsamında sorgulanmasını talep ederken Netanyahu soruşturmayı yürüten başsavcıya tehditler savurdu.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, "Netanyahu İsrail'de darbe arıyor. Netanyahu'nun başsavcıya yönelik tehditleri, darbe çağrısının teyidinin mührüdür. Başsavcının görevden alınmasını önleyeceğiz. Netanyahu ve hükümeti savaş sırasında İsrail'in demokratik yapısını yok etmeye çalışıyor. Netanyahu ofisinden güvenlik bilgilerini sızdırmaktan sorumludur ve bunu silkmeye çalışmanın bir anlamı yok." dedi.

Ülkedeki muhaliflere göre Netanyahu, siyasi hayatını bitirmemek için bölgede bir ateşkesi kabul etmiyor. Başlattığı soykırımı, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı'nın hesabını vermemek için sürdürüyor.