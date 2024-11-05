ABD seçimleri öncesi FBI’dan büyük operasyon! Ülkeyi kaosa sürükleyecekti

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre beyaz milliyetçi gruplarla bağlantıları olan Skyler Philippi, bir elektrik trafo merkezini yok etme amacıyla bir hava aracına birkaç kilo C-4 patlayıcı yükledi.

İddiaya göre FBI ilk olarak Philippi'yi geçtiğimiz haziran ayında takip etmeye başladı. Philippi ile temas halinde olan gizli bir kaynağın FBI'a, Tennessee eyaletine bağlı Columbia yakınlarında toplu silahlı saldırısı düzenleme isteğini bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Savcıların açıklamasına göre Philippi, ülkenin enerji sektörlerine yönelik istikrarsızlaştırıcı bir terör saldırısının iç savaşa yol açabilecek huzursuzluğu kışkırtmaya hizmet edebileceği fikrini destekleyen beyaz üstünlükçü ideolojilere inanıyor.

BÜTÜN PLANLARI HAZIRDI

Gizli kaynağın Philippi'yi FBI'a bildirmesinin ardından, FBI'ın gizli ajanları, Philippi ile yakın temas kurmaya başladı. Görüşmelerden birinde Philippi, "Kesinlikle Nashville'e gitmek istiyorum, yüzde yüz, Nashville'i almak istiyorum. Ayrıca Louisville'i oldukça iyi tanıyorum, çünkü orada yaşadım. Yaklaşık beş ayımı her bir yeri [elektrik santralini] keşfederek ve hatta olabildiğince hızlı bir şekilde oraya gitmek için bir oyun planı yaparak geçirdim. Bunu gerçekten yapmak için bütün haritaları hazırlattım, çıktılarını aldım." dedi.

Skyler Philippi, arkadaşı olduklarını zannettiği FBI ajanlarıyla birlikte patlayıcılarla poz verdi

PATLAYICILAR SİPARİŞ ETTİ

Şikayete göre, Eylül ayında Philippi ve gizli FBI çalışanları, Philippi'nin daha önce araştırdığı bir elektrik trafo merkezine gitti ve Philippi'nin yolda ilerlerken muhbirlerden C-4 patlayıcılarına eşdeğer olduğuna inandığı bazı patlayıcılar sipariş ettiği iddia edildi.

24 yaşındaki Skyler Philippi ABD seçimlerinden önce ülkeyi kaosa sürüklemek için saldırı planladı

Philippi cumartesi günü FBI'dan gizli ajanlarla buluşup drone'u test etti ve her şeyin yolunda olduğunu bildirdi.

Saldırıdan bir gün önce eski bir Hristiyan inancına ait olan İskandinav Ritüeli'ne katılan Philippi, "Yeni Çağ burada başlıyor" ve "tarih sayfalarında hatırlanacak büyük bir şey yapmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

SALDIRIDAN HEMEN ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

Seçimlere birkaç gün kala saldırıyı gerçekleştirmek üzere Nashville enerji santraline giden Philippi, FBI ajanları tarafından gözaltına alındı ve aynı gün mahkemeye sevk edildi.

24 yaşındaki Skyler Philippi seçimlere birkaç gün kala saldırıyı gerçekleştirmeyi planladığı gün gözaltına alındı

Başsavcı Merrick B. Garland yaptığı açıklamada, "Suçlamalara göre Skyler Philippi, şiddet yanlısı beyaz üstünlükçü ideolojisini ilerletmek için Nashville'deki bir enerji tesisine saldırı düzenlemeye çok yakın olduğuna inanıyordu - ancak FBI planını çoktan bertaraf etti." dedi.

Philippi 13 Kasım'da mahkemeye çıkacak.