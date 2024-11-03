ABD seçimi son düzlükte: Harris mi? Trump mı?

Milyonlarca Amerikalı 5 Kasım 2024 tarihinde ABD'nin kaderini belirlemek için oy sandığına gidecek. 2024 ABD başkanlık seçimlerinin, yakın tarihin en çekişmeli yarışlarından biri olması bekleniyor.

Demokratların desteklediği aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kıyasıya yarıştığı ABD'deki 60. seçimin galibi, Ocak 2025'te başlayarak dört yıl boyunca Beyaz Saray'da görev yapacak.



Kamala Harris, başkanlık seçimleri öncesi son programına çıkmaya hazırlanıyor. Associated Press (AP) haber ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Harris, NBC ulusal televizyonunda yayımlanan söyleşi ve komedi programı "Saturday Night Live"a sürpriz şekilde katılmak üzere New York'a hareket etti.

ABD seçimlerine günler kala anketler Trump'ın burun farkıyla önde olduğunu söylüyor

Eski başkan adayı Donald Trump'ın ise Kuzey Carolina'da seçmenlerine hitap etmesi bekleniyor.

ANKETLER NE DİYOR?

Anketler Harris ile rakibi Trump'ın başa baş bir mücadele olduğunu gösteriyor. Son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre adaylar başa baş gözüküyor.

Ortalamaya göre Trump sadece 0,3 puan farkla Harris'in önünde. ABC'nin anketinde Harris'in 1 punalık üstünlüğü gözüküyor. Anket analiz sitesi FiveThirtyEight'e göreyse seçmenlerin yüzde 48'inin tercihi Harris'ten, yüzde 46.8'i ise Trump'tan yana.

ABD seçimlerine günler kala anketler Trump'ın burun farkıyla önde olduğunu söylüyor

RealClearPolitics web sitesinin anket verilerine göre Trump yüzde 48.4, Harris'in 48.1 oy oranına sahip. New York Times anketi ise Harris'in yüzde 49, Trump'ın yüzde 48 oy oranı olduğunu belirtiyor.

Amerikalı ünlü istatistikçi ve yazar Nate Silver'ın firması Silver Bulletin'ine göre de seçimde Harris yüzde 48,5; Trump da yüzde 47,4 civarında seyredecek.

Öte yandan önde gelen bir diğer anket firması RealClearPolitics, Trump'ın yüzde 48,4 ile Harris'in önünde olduğunu ifade ediyor. Bu verilere göre Harris'in olası oy oranı yüzde 48,1'de kaldı.

Trump'ı önde gösteren bir diğer anket de CNBC kayıtlı seçmen anketi. Buna göre Trump yüzde 48, Harris ise yüzde 46 civarında oy alacak.

Wall Street Journal'ın kayıtlı seçmen anketinde de Trump'ın yüzde 47'yle önde olduğu görülüyor. Gazete Harris için yüzde 45'lik oy oranı tahmininde bulunuyor.

ABD seçimlerine günler kala anketler Trump'ın burun farkıyla önde olduğunu söylüyor

İKİ ADAYI EŞİT GÖSTEREN ANKETLER DE VAR

İki aday arasındaki dar puan farkı bazı anketlerde tamamen kapanıyor. Bu anketlerde Harris ve Trump'ın eşit oy alabileceği tahmin ediliyor.

Örneğin 23-24 Ekim aralığında yapılan Emerson College anketi, iki adayın da yüzde 49 oranında oy alacağını göstermişti. Aynı anketin bir önceki hafta yayınladığı tahminlerde Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 48 olarak belirlenmişti.

Benzer şekilde cuma günü yayınlanan CNN anketi de iki adayı yüzde 47 ile eşit gösterdi. Ekibin eylül ayındaki anketinde Harris, Trump'ın bir puan önündeydi.

SALINCAK EYALETLERDE SON DURUM

ABD seçimlerinin kaderini belirleyecek çok önemli bir faktör de salıncak eyalet (swing states) diye tabir edilen, adayların yarışı son derece çekişmeli götürdüğü eyaletler. Bunlar arasında Arizona, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin gibi eyaletler var.

Euronews'in haberine göre NorthJersey yazarı Amanda Wallace, bu eyaletlerdeki seçim sonucu tahminlerini şöyle özetliyor:

Arizona

- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 2,4 puan

- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 1,8 puan

- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 2,3 puan

Georgia

- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 1,8 puan

- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 1,9 puan

- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 2,6 puan

Michigan

- FiveThirtyEight anket ortalaması: Harris lehine 0,8 puan

- 270 to Win anket ortalaması: Harris lehine 1,6 puan

- Real Clear Polling anket ortalaması: Harris lehine 0,8 puan

Nevada

- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 0,3 puan

- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 0,2 puan

- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 0,9 puan

Pensilvanya

- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 0,7 puan

- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 0,6 puan

- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 0,3 puan

Wisconsin

- FiveThirtyEight anket ortalaması: Harris lehine 0,6 puan

- 270 to Win anket ortalaması: Harris lehine 0,7 puan

- Real Clear Polling anket ortalaması: Harris lehine 0,3 puan

Seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor.

CLİNTON'A KARŞI ZAFERİ "SEÇİCİLER KURULU' BELİRLEMİŞTİ

Öte yandan, Amerikan seçim sistemine göre adayların aldığı toplam oy oranı başkan seçilmek için yeterli değil.

ABD'de başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla belirlenen 538 seçici üyeden oluşan bir kurul var. Seçiciler Kurulu (Electoral College) adı verilen bu kurul başkanlık seçimlerinden hemen sonra bir defaya mahsus toplanıyor.

Donald Trump'ın 2016'daki seçimlerinde Clinton'a karşı zaferini Seçici Kurul belirlemişti (Mark Makela/Getty Images)

Nitekim Trump, 2016 seçimlerinde toplam oy sayısı bakımından rakibi Hillary Clinton'a göre gerideydi ama Seçiciler Kurulu'nda 304'e 227'yle üstünlük sağlayarak seçimi kazanmıştı.

70 MİLYON AMERİKALI ERKEN OY KULLANDI

5 Kasım'dan önce erken oy kullanan ABD vatandaşlarının sayısı 70 milyonu buldu. Milyonlarca ABD'li, 5 Kasım'dan önce sandıklara giderek ya da posta yoluyla erken oy verme hakkını kullandı.

70 milyon Amerikalı 5 Kasım'dan önce erken oy kullanarak rekor katılım sağladı

TRUMP YENİLİRSE NE OLACAK?

Kongre Baskınıyla akıllarda yer edinen Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi durumuda ülke genelinde eylemlere sebep olup olmayacağı ABD'de tartışılan seçim başlıkları arasında.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini Demokrat partinin adayı Kamala Harris'in kazanması durumunda, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın bu sonuçları kabul etmeyeceğini söyledi. Bolton, muhabirin sorusunu "Hayır, sanmıyorum. Ve buna hazırlıklı olmalıyız." şeklinde yanıtladı.