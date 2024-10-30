İspanya’da sel felaketi! En az 72 kişi hayatını kaybetti

Son iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde 72 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış, su baskınları ve sellerden dolayı bölgedeki ilçelerde 72 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İspanya'da meydana gelen fırtına ve selden görüntü (AA)

Cesetlerin kaldırılmaya başlandığı ve kimlik tespit işlemlerinin devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı.

İspanya'da meydana gelen fırtına ve selden görüntü (AP)

BAŞBAKAN SANCHEZ: "GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINALIM"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son iki gündür ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel ve su baskını riskinin devam etmesinden dolayı, vatandaşlara "tedbiri elden bırakmayın" çağrısı yaptı.

Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da oluşturulan Kriz Masası'nda yaptığı toplantının ardından, kameraların karşısına geçerek "Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor." dedi.

Yaşanan felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Sanchez, tüm İspanyol toplumunun mağdur ailelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Sanchez, "Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği'nden de yardım isteyeceğiz." diye konuştu.

Henüz alarm durumunun geçmediğini belirten Sanchez, vatandaşlardan asla tedbiri elden bırakmamalarını, hayatlarını riske atmamalarını ve mecbur olmadıkça evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi.

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Valensiya'da dünden itibaren "kırmızı alarm"a geçilmesine rağmen bazı şirketlerin çalışanlarına fabrika ve iş yerlerine gelmelerini istemesini eleştirerek bununla ilgili şirketler hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo ise hemen ulusal yas ilan edilmesini ve devletim tüm imkanlarının bu bölgelere aktarılmasını talep etti.

Diğer yandan olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen Valensiya'daki yerel yönetim yetkilileri bölgede tüm demir yolu ulaşımının durdurulduğunu açıkladı.

Valensiya başta olmak üzere Kastilya-La Mancha, Endülüs ve Mursiya bölgelerinin büyük bölümünde eğitime ara verilirken spor müsabakaları da ertelendi.

Ayrıca Valensiya, Teruel, Cuenca, Albacete, Granada ve Malaga kentlerinde birçok ilçede yol ve köprülerin çökmesinden dolayı kara yolu ulaşımı da kısıtlı yapılıyor.

Bazı ilçelerde selden ve su baskınından kaçan vatandaşların alışveriş merkezlerine sığındığı, buralardaki kişilere yardım ulaştırılmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kurtarma ve yardım çalışmalarına polis, jandarma, itfaiye, sivil yardım kurumları dışında askeri birlikler de katılıyor.

İspanya'da meydana gelen fırtına ve selden görüntü (AP)

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."

İspanya'da meydana gelen fırtına ve selden görüntü

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Valensiya özerk bölgesinde son 2 gündür etkili olan sel ve fırtınaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İspanya'da meydana gelen fırtına ve selden görüntü

İspanya'da meydana gelen fırtına ve selden görüntü