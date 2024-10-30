ABD’de 51 milyondan fazla kişi erken oy kullandı

ABD'de başkanlık seçimlerine bir hafta kala 51 milyondan fazla erken oy kullanıldı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine bir hafta kala erken oy kullanma sürecinde ülke genelinde 51 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı açıklandı.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın sistemleri ABD genelinde erken oy kullanma hakkının bulunduğu eyaletlerde dün yerel saat 16.00 itibarıyla 24 milyondan fazla kişinin posta yoluyla ve yaklaşık 27 milyon kişinin ise şahsen erken oy kullandığını duyurdu. Son verilere göre, erken oy kullanma sayısının 51 milyonu aştığı kaydedildi.