Rusya’dan Google’a 20 desilyon dolar ceza!

Google, tarihte daha önce görülmemiş tutarda para ceza ile karşı karşıya kaldı.

17 Rus medya kuruluşunun içerikleri, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ABD tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Google tarafından engellenmişti. 2020 yılında başlayan uygulamaya karşı 17 Rus medya kuruluşu dava açtı.

Rus mahkemesi, Google'a yaklaşık 20 desilyon dolar para cezası vererek şaşkına çeviren bir kararın altına imza attı.

DESİLYON NEDİR?

Desilyon 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 veya 10 üzeri 33 olarak yazılabilen bir sayı. Desilyon'un ne olduğunu anlamak için büyük sayılar sıralamasına bakmak gerekiyor.

Milyon 10 üzeri 6 ile ifade ediliyor. Milyondan sonra milyar, trilyon, katrilyon, kentilyon, sekstilyon, septilyon, oktilyon, nonilyon ve desilyon geliyor. Liste undesilyon ve dodesilyon şeklinde devam edip gidiyor.