ABD’de oy sandıklarına kundaklama! FBI soruşturma başlattı

FBI, Pazartesi günü erken saatlerde Oregon'un Portland kentinde posta yoluyla kullanılan iki oy sandığının alevler içinde kalmasının ardından soruşturma başlattı.

Yetkililer, yangının patlayan cihazdan kaynaklandığını, yüzlerce oy pusulasının küle döndüğünü vurguladı.

ABD'de posta yoluyla kullanılan oy pusulalarının olduğu sandıklar kundaklandı

Portland Polis Teşkilatı, memurların ve itfaiyecilerin saat sabaha karşı 03.30 sularında bir oy sandığında çıkan yangına müdahale ettiklerini ve sandığın içine yangın çıkarıcı bir cihaz yerleştirildiğini tespit ettiklerini bildirdi.

OYLAR TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Seçimleri denetleyen yerel yetkili Greg Kimsey, hasarlı sandığın değiştirildiğini ve yetkililerin yangında hasar gören mümkün olduğunca çok sayıda oy pusulasını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

ABD'de posta yoluyla kullanılan oy pusulalarının olduğu sandıklar kundaklandı

BBC'ye konuşan yerel polis, sandık başlarındaki devriyeleri artıracaklarını belirtti.

ABD'de posta yoluyla kullanılan oy pusulalarının olduğu sandıklar kundaklandı

Kimsey, "Bunların tekrarlanmayacak münferit olaylar olmasını umuyoruz" dedi.

ABD'de posta yoluyla kullanılan oy pusulalarının olduğu sandıklar kundaklandı

BİR BAŞKA OY SANDIĞI DAHA ATEŞE VERİLMİŞTİ

Polis, düzenlediği basın toplantısında, 8 Ekim'de Vancouver'daki bir başka oy sandığının ateşe verilmesi girişimine "çok benzediğini" söyledi. İki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.