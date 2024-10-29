ABD'de oy sandıklarına kundaklama! FBI soruşturma başlattı
Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz gün Oregon eyaletinin Portland kentiyle Washington eyaletindeki Vancouver kentinde oy pusulalarının atıldığı sandıklar kundaklandı. Yüzlerce oy pusulasının tahrip olduğu saldırı girişimi, ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) tarafından araştırılıyor.
FBI, Pazartesi günü erken saatlerde Oregon'un Portland kentinde posta yoluyla kullanılan iki oy sandığının alevler içinde kalmasının ardından soruşturma başlattı.
Yetkililer, yangının patlayan cihazdan kaynaklandığını, yüzlerce oy pusulasının küle döndüğünü vurguladı.
Portland Polis Teşkilatı, memurların ve itfaiyecilerin saat sabaha karşı 03.30 sularında bir oy sandığında çıkan yangına müdahale ettiklerini ve sandığın içine yangın çıkarıcı bir cihaz yerleştirildiğini tespit ettiklerini bildirdi.
OYLAR TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILDI
Seçimleri denetleyen yerel yetkili Greg Kimsey, hasarlı sandığın değiştirildiğini ve yetkililerin yangında hasar gören mümkün olduğunca çok sayıda oy pusulasını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
BBC'ye konuşan yerel polis, sandık başlarındaki devriyeleri artıracaklarını belirtti.
Kimsey, "Bunların tekrarlanmayacak münferit olaylar olmasını umuyoruz" dedi.
BİR BAŞKA OY SANDIĞI DAHA ATEŞE VERİLMİŞTİ
Polis, düzenlediği basın toplantısında, 8 Ekim'de Vancouver'daki bir başka oy sandığının ateşe verilmesi girişimine "çok benzediğini" söyledi. İki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.