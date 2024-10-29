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ABD Başkanı Biden erken oy kullandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 00:57
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ABD Başkanı Biden erken oy kullandı

ABD'de seçimlere sayılı günler kaldı. Seçim yarışı kızışmaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullandı.

ABD Başkanı Biden, sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim merkezine giderek erken oy verdi.

ELEKTRONİK OY KULLANDI

Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, burada diğer Amerikalılarla birlikte sıraya girdi ve seçmenlerle sohbet etti. Oyunu kullanacağı binaya girişinde tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadına yardım eden Biden, kimlik kontrolünün ardından önündeki ekranda elektronik imzasını attı.

Daha sonra kendisine gösterilen oy kullanma makinesine yönelen Biden, kapalı bölmedeki makinede oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamalara atıf yaparak bu açıklamaların "çok utanç verici" olduğunu söyledi.

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