Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü Fas’ta coşkuyla kutlandı

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdussamed Kayouh, milletvekili ve senatörler, bürokratlar, yabancı büyükelçiler, Fas'ta mukim Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonda milli marşların okunmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı.

Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Kayouh, yaptığı konuşmada iki ülkenin her zaman dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Bakan Kayouh, 2004 yılında karşılıklı yarar sağlayan serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla son 10 yılda ticaretin kayda değer gelişme göstererek yüzde 14 arttığını dile getirdi.

Rabat Büyükelçisi Kılıç da 29 Ekim'in 3 bin yıllık tarihlerinde kurdukları 16 devletin sonuncusu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladıkları, ulusları için büyük bir gurur günü olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyetimiz, büyük belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde bile güçlü, bağımsız, dinamik ve kararlı kalmıştır. Kararlılığımız, hiçbir terör tehdidi̇ ya da eylemiyle zayıflamayacak, tam tersine güçlenecektir." diyen Kılıç, geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen, gelişmekte olan savunma sanayilerini hedef alan menfur terör saldırısında şehit olanları saygıyla andığını söyledi.

Orta Doğu'da yaşanan şiddete dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Etrafımızı saran çatışmalar ve uluslararası hukuk ihlalleri, ülkeler ve halklar üzerindeki baskıları artırmakta ve uluslararası sisteme güveni sorgulamamıza neden olmaktadır. Gazze'de yaşanan soykırımdan dolayı İsrail'in cezalandırılmaması neticesinde Lübnan'da ve Orta Doğu'nun dört bir yanında gerçekleştirilen saldırılar savaşı tüm bölgeye yaymaktadır. Majesteleri̇ Kral VI. Muhammed'in ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da defalarca belirttiği gibi, Orta Doğu ihtilafının tek bir çözümü vardır: 1967 sınırlarında, başkenti̇ Doğu Kudüs olan, İsrail Devleti̇ ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti̇."

- "2023 YILINDA TİCARİ İŞLEM HACMİMİZ 4,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Kılıç, Fas ile Türkiye arasındaki yakınlığın ortak değerler, kültür ve 500 senelik diplomatik ilişki tarihine ve benzer jeostratejik koşullara dayandığını dile getirdi.

"2023 yılında ticari işlem hacmimiz 4,4 milyar dolara ulaştı." diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 10'luk artış gördük. İşbı̇rlı̇ğı̇ potansı̇yelı̇mı̇zı̇n çok daha ı̇lerı̇ye taşınabı̇leceğı̇ne şüphe yok. Her iki̇ ülkeden iş heyetleri̇, yıl boyunca ziyaretler gerçekleştirerek verimli̇ görüşmeler yaptı. Bugün Fas'ta bir milyar doları aşan yatırımları ile yaklaşık 240 Türk şirketi̇ bulunmaktadır. Yaklaşık 5 bin Faslı öğrenci̇, Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. Türkiye ve Fas, iki̇ ülkeyi̇ bağlayan haftalık 46 uçuşla bı̇rbı̇rlerı̇nı̇ tercih eden destinasyonlar olmaya devam ediyor. Geçen yıl 250 binden fazla Faslı Türkiye'yi̇, 50 bin Türk de Fas'ı vı̇zesı̇z ziyaret etti̇. Türk şirketleri ve vatandaşları olarak, birbirinize desteğinizin başarılarınızı daha da artıracağına inanıyorum."

Rabat Yunus Emre Enstitüsünün misafiri olarak resepsiyona katılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Songül Ergün'ün sergilediği ebru sanatı ve Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki eserler ve mekanların yer aldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı seçkilerinden oluşan fotoğraf sergisi, davetlilerin beğenisini kazandı.

Konuşmaların ardından stantlarda misafirlere Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu.

Çekilişle davetlilere THY ile gidiş geliş yolculuk biletleri ve tatil paketleri verildi, Faslı orkestra Türk müzik eserlerini icra etti.