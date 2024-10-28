İsrail’de güvenlik endişesi: Kabine Toplantısı iptal edildi! Bakanlara peş peşe uyarılar

İbranice yayın yapan medya kuruluşları, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle Başbakanlık Ofisi'nde veya İsrail Savunma Kuvvetleri karargahında toplanmayacağını bildirdi.

Ynet haber sitesi, siyasetçilere ve sembolik hükümet binalarına yönelik saldırı girişimleri nedeniyle toplantıların ertelendiğini ve artık sabit bir yerde yapılmayacağını duyururken, Walla haber sitesi ise kararın bu ayın başlarında Netanyahu'nun Sezariye'deki özel konutuna düzenlenen insansız hava aracı saldırısına karşılık önlem olarak alındığını söylüyor.

BAKANLIKLARA 'DANIŞMANLARINIZI GETİRMEYİN' UYARISI

Ynet haber sitesinde, güvenlik endişeleri nedeniyle bugün yeni bir yerde düzenlenecek kabine toplantısına bakanlık danışmanlarının katılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Gazetenin haberine göre, bakanlar, bu sabah kendilerine gelen, Kabine toplantısının yapılacağı yerin değiştiğini ve yeni yerde otopark veya yardımcılar için bekleme alanı bulunmadığı yönündeki mesajın şaşkınlığını yaşadı.

"SİLAHLA GİRİLEMEYECEK"

Bakanlara, silahlı gelmeleri halinde binaya silahla girmelerine izin verilmeyeceği söylendi.

Ynet, güvenlik tehditlerine rağmen toplantının Kudüs dışında yeni inşa edilen yeraltı sığınağında yapılmadığını da ifade etti. Toplantı yerinin gizli tutulduğu vurgulandı.