ABD basınından ’savunmaya’ eleştiri: Çok cepheli bir savaşa hazır değiliz

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Hill, bölgesel çatışmalara karşılık ABD'nin izlemesi gereken askeri strateji üzerine bir analiz yayınladı.

İsrail'in Orta Doğu'da yürüttüğü savaşa değinen The Hill, Orta Doğu'daki çıkarlarına saldırdığı gerekçesiyle İran'ı doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi.

The Hill, ABD'nin çok cepheli bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğiniz yazdı.

Analizde İran, Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasında artan işbirliğine ve oluşan ABD karşıtı eksene dikkat çekilirken "ABD zaten onlarla birden fazla cephede dolaylı veya gri bölge çatışmasına girmiş durumda." denildi.

"SAVAŞIN YAYILMA OLASILIĞI ARTIYOR"

ABD'nin İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımının sonucu olarak Husilerin saldırdığı ticari gemileri korumaya çalışırken, Orta Doğu'daki savaş cephelerinin çoğaldığına vurgu yapıldı. Diğer bölgedeki çatışmalara ise şöyle dikkat çekildi:

The Hill, ABD'nin çok cepheli bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğiniz yazdı.

"Çin Ukrayna'daki Rus saldırganlığının altını çizmeye yardımcı oluyor, İran ve Kuzey Kore ise Moskova'ya füzeler, insansız hava araçları ve diğer silahlar sağlıyor. Bu bağlantı ağı, ABD ile bu düşmanlardan herhangi biri arasındaki bir çatışmanın birden fazla cepheye yayılma olasılığını artırıyor."

"ABD ÇOK CEPHELİ BİR SAVAŞA DAHA AZ HAZIR"

Orta Doğu'da ABD'yi bekleyen tehditlere rağmen Çin'in uzun vadede ABD için en tehlikeli unsur olduğu belirtilen haberde, "ABD geçen 7 Ekim'e hazır değilse, bir sonrakinin getirebileceği şeye daha da az hazır." ifadelerine yer verildi.

The Hill, ABD'nin çok cepheli bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğiniz yazdı.

Analize göre, ABD Kongresi ve seçimlerden sonra göreve gelecek yönetimin, çok taraflı bir çatışma olasılığına karşı gücü konumlandırmak ve donatmak için gerekli yatırımları şimdi yapması gerekiyor.

KONGRE TATİLE GİRMİŞTİ

Analizde, Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonu'nun aylar önce Kongre'den ulusal güvenlik inovasyonuna yatırım yapmak, savaştaki ABD müttefiklerini desteklemek ve Amerika'nın savunma sanayi tabanını güçlendirmek için ek bir ödenek geçirmesini istediği fakat Kongre'nin bunu değerlendirmek yerine tatile girdiği iddia edildi.

The Hill, ABD'nin çok cepheli bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğiniz yazdı.

DAHA YÜKSEK VERGİ VURGUSU

Analizde, ABD'nin küresel bir güç olmayı sürdürmek istiyorsa bazı fedakarlıklar yapması gerektiği şöyle ifade edildi:

"Küresel liderlik, sıradan Amerikalılardan daha yüksek vergiler ve hak programlarında reformlar şeklinde fedakarlıklar gerektirecektir. Bir sonraki yönetimin önemli bir görevi, halkı Amerikan yaşamının neden ulusal güvenliğe bağlı olduğu konusunda eğitmek ve gerekli maliyetleri üstlenmek için halk desteğini harekete geçirmek olmalıdır."