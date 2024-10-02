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Kamala Harris'ten İran açıklaması: Orta Doğu'da tehlikeli bir güç

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:16
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Kamala Harris’ten İran açıklaması: Orta Doğu’da tehlikeli bir güç

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.

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