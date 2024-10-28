Borell’den AB’ye sert eleştiri: Ortak bir tutum yok

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve bölgede işlediği savaş suçlarına vicdanlı insanlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Borrell, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, "Büyük bir yangının eşiğinde yaşıyoruz. Gazze ve Lübnan'da savaş devam ettiği sürece daha büyük bir yangına neden olacak bir kıvılcımın eşiğinde yaşayacağız." diye konuştu.

BORELL'DEN AB'YE ÇAĞRI

"Birleşmiş Milletlerin de işaret ettiği gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en şiddetli ve en ciddi insanlık krizinin Gazze'de yaşandığını" kaydeden Borrell, "Orta Doğu'da yaşananlar insanlığımızı kaybettiğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in, İran'ın nükleer veya petrol tesislerine saldırı düzenleyeceğine dair herkesin büyük endişe duyduğunu kaydederek, Orta Doğu'daki çatışmayı durdurmak için "zorlayıcı önlemler uygulanması" çağrısında bulundu.

"ORTAK BİR TUTUM YOK"

İsrail'e silah satışının durdurulmasına ilişkin her AB ülkesinin kendi kararını vereceğini, ortak bir karar olmadığını eleştiren Borrell, şu değerlendirmede bulundu.

"Her ülke neyin uygun olduğuna karar verir ve ben onların bir şeyi yapmasını engelleyemem veya başka bir şey yapmalarını tavsiye edemem. İspanya, İtalya veya Fransa silah satışını askıya alma kararı aldı. Ancak diğerleri, Almanya örneğinde olduğu gibi bu askeri yardımı güçlendiriyor. Yani orada ortak bir tutum yok."

İsrail'in Gazze'deki soykırımında 43 bin 20 kişi hayatını kaybetti, 101 bin 110 kişi ise yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların yüzde 60'ını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.