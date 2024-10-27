Amerika’nın önde gelen gazetesi Harris’ten desteğini çekti: Sebep Gazze

İsrail işgal güçlerinin Orta Doğu'daki soykırımına uluslararası toplumun vicdanlı insanlarından tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli LA Times, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ve Kamala Harris'in başkan adayı olmasının ardından Harris'e desteğini açıklamıştı.

Wall Street Journal'ın haberine göre gazeteyi 2018 yılında 500 milyon dolara satın alan biyoteknoloji milyarderi Dr. Patrick Soon-Shiong'un ailesi, Harris'in Gazze savaşına ilişkin tutumundan dolayı desteklerini çektiklerini bildirdi. Aile, yönetim kuruluna Los Angeles Times'ın başkanlık yarışında herhangi bir öneride bulunmayacağını bildirdi.

"SAVAŞIN GEREKÇELERİNİ REDDETMEK İÇİN BİR FIRSATTI"

Siyasi aktivist olan 31 yaşındaki gazetenin sahibinin kızı Nika Soon-Shiong, kararın Bayan Harris'in Gazze'deki savaşta İsrail'e verdiği desteğin devam etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Bayan Soon-Shiong, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Ailemiz bir başkan adayını desteklememe yönünde ortak bir karar aldı. Bu gazete adına sürece dahil olduğum ilk ve tek seferdi. Açıkça soykırımı finanse eden bir ülkenin vatandaşı ve Güney Afrika Apartheid'ini deneyimleyen bir aile olarak, bu seçim, gazetecilerin yaygın olarak hedef alındığı ve çocuklara yönelik devam eden Gazze savaşını gerekçelerini reddetmek için bir fırsattı." dedi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Lon Angeles Times'ın sahibi Dr. Patrick Soon-Shiong. (AP)

"ABD'NİN GERÇEKLERE ÇOK İHTİYACI VAR"

Cuma günü kendi muhabirlerinden biriyle yaptığı röportajda Dr. Soon-Shiong, duruşunun tek bir konuya dayanmadığını ve desteğini esirgeyerek Harris veya Trump'ı kayırmayı amaçlamadığını söyledi.

Soon-Shiong, "Ayağa kalkıp gerçekleri söyleyen bir örgüt olmalıyız, bence ülkenin buna çok ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

Los Angeles Time'ın sahibinin kızı Nika Soon-Shiong.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Gazetenin aldığı kararın ardından binlerce okuyucu aboneliklerini iptal etti. Editör kurulunun üç üyesi istifa etti. Yaklaşık 200 personel, seçime bu kadar yakın bir zamanda alınan kararın haber kuruluşunun okuyuculara olan güvenini zedelediğinden şikayet ederek yönetime bir açıklama talep eden açık bir mektup imzaladı. Haber odasının sendikası olan The Times'ın News Guild'i bir itirazda bulundu.

Dr. Soon-Shiong, sosyal medya paylaşımlarında ve kendi haber kuruluşuyla yaptığı sonraki röportajlarda kararının net olduğunu duyurarak bu seçimde 'tarafsız' kalacaklarını ifade etti.

İSRAİL'İN KATLİAMLARINDA SAYI 43 BİNE YAKLAŞTI

İşgalci İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda 17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın olmak üzere toplam 42 bin 885 kişi öldürüldü, 100 bin 544 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 10 binin üzerinde kişinin kayıp olduğu tahmin edilirken ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı bildiriliyor.