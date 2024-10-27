Kuzey Kore birlikleri Rusya’ya ulaştı: Ukrayna Korece video yayınladı

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi 3 bin kişilik Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın ön cephelerine ulaştığını öne sürdü. Bu askerlerin Ukrayna güçlerinin Rus topraklarından çıkarılmasına yardımcı olmaları bekleniyor.

Rusya, Nepal, Küba ve Suriye'den gelen paralı askerler de dahil olmak üzere savaşta daha önce yabancı savaşçılar kullanmıştı. Ancak Kuzey Kore'nin birliği, en büyüğü ve doğrudan yabancı bir hükümet tarafından gönderilen ilk birlik olma özelliği taşıyor.

Amerikan medyası 3 bin kişilik Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya ulaştığını iddia etti.

Şimdilik 3 bin askerin bölgeye ulaştığı bilgisi verilen habere göre aralık ayına kadar Kuzey Kore'nin, Rusya'ya toplam 10 bin asker daha gönderebileceği belirtildi. Kim, ordusunu sık sık "dünyanın en güçlüsü" olarak selamlıyor. Ancak Kuzey Kore, 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana büyük bir çatışmaya bu kadar derinlemesine girmedi. WSJ'ye göre ülkenin ordusu eski ve modası geçmiş konvansiyonel askeri teçhizat kullanıyor.

Amerikan medyası 3 bin kişilik Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya ulaştığını iddia etti.

KUZEY KORE'NİN ÇIKARI NE OLACAK?

Geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret eden Vladimir Putin, Kim Jong Un ile birlikte karşılıklı bir savunma paktı imzaladı. Buna göre Moskova, Pyongyang'a Birleşmiş Milletler'de siyasi koruma, insani yardım ve askeri teknoloji gibi alabileceği şeyden çok daha fazlasını sunabilir. Ancak Kim rejiminin sağlayabileceği bir şey var; o da insan.

Amerikan medyası 3 bin kişilik Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya ulaştığını iddia etti.

Washington, DC merkezli bir araştırma kuruluşu olan Hudson Enstitüsü'nde Asya-Pasifik güvenlik başkanı Patrick Cronin "Kuzey Kore birlikleri, yerleşik Ukrayna mevzilerini ele geçirmek gibi bazı sınırlı hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilir, ancak birlik aynı zamanda Kim Jong Un'un, operasyon kötü giderse Kuzey Kore'deki herhangi bir askeri isyan girişiminden kaynaklanabilecek potansiyel riski kontrol altına alabilecek kadar küçük." dedi.

"SAVUNMADA FAYDALI OLABİLİR"

WSJ'ye konuşan askeri uzmanlar, Kuzey Koreli askerlerin, ön saflarda savaşırlarsa, muhtemelen dil engeli ve Ruslarla ortak eğitim eksikliğinden kaynaklanan zorluklarla karşılaşacaklarını söylüyor. Ayrıca, uzmanlar, Kuzey Kore'ye geri dönerse, Rusya'daki dış bilgilere maruz kalmanın Kim rejimi için bir risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Amerikan medyası 3 bin kişilik Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya ulaştığını iddia etti.

Seul'deki hükümet tarafından finanse edilen Kore Savunma Analizleri Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Jeon Kyung-joo, WSJ'ye verdiği demeçte "Asker sıkıntısı çeken Rusya için Kuzey Kore askerleri savunmada faydalı bir rol oynayabilir" dedi.

UKRAYNA KORECE BİR VİDEO YAYINLANDI

Ukrayna'nın askeri istihbarat teşkilatı, yeni gelenlere yönelik Korece bir video yayınladı. Videoda, Ukrayna'nın savaş esiri kampları, ayrı tek kişilik yatakların bulunduğu güneşli bir oda gösteriliyor. Esirlere düzenli olarak yemek verileceği ifade ediliyor.

Ukrayna Kuzey Koreli birlikler için Korece video yayınladı

Video, "Yaşamak İstiyorum" adlı Telegram kanalında Kuzey Kore askerlerini teslim olmaya çağırdı ve talimat almak için arayabilecekleri telefon numaralarını verdi.

KUZEY KORE'DE ORDU

Kuzey Kore, ülkenin 26 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte birinin askere alınmış veya yedek kuvvetlerde olduğu dünyanın en militarize toplumlarından biri olarak biliniyor. Erkekler 8 ila 10 yıllık zorunlu askerlik göreviyle karşı karşıya, kadınlar ise orduya 5 yıl hizmet ediyor. Kuzey Kore devlet medyası, bu ayın başlarında yaklaşık 1,4 milyon gencin orduya katılmak veya orduya geri dönmek için başvuruda bulunduğunu bildirdi.