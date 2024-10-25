Rusya Ukrayna ile uzlaşmaya hazır

Putin, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna ile yeniden müzakere başlatma ihtimalini değerlendirdi.

Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın isteği üzerine geçenlerde müzakere teklifi aldıklarını anlatan Putin, ABD'nin New York kentinden geçen ay düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantısı esnasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'u aradığını ve Ukrayna'nın isteği olan müzakere teklifini ilettiğini aktardı.

"UKRAYNA YÖNETİMİ VAZGEÇTİ"

Putin, teklifi aynı gün kabul ettiklerini lakin Ukrayna yönetiminin vazgeçtiğini kaydederek, "Ukrayna yönetimi irrasyonel hareket ediyor, attığı adımı tahmin etmek zor. Bu durumda herhangi bir plan oluşturmak imkansız." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı kapsamında iki gün önce görüştüğünü hatırlatan Putin, "Sayın Erdoğan, yeniden Karadeniz'de gemiler ve diğer konularla ilgili (Ukrayna tarafı ile) temasların sürdürülmesine ilişkin yeniden teklif sundu." dedi.

Bu teklifin detaylarını açıklamak istemeyen Putin, "Bunu henüz inceleyemedim. Aslında bunlar özel şeyler." ifadelerini kullandı.

"MAKUL UZLAŞMAYA HAZIRIZ"

Putin, Erdoğan'ın ilettiği teklifi inceleyeceğini söyleyerek, "Göreceğiz. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Biz her zaman herhangi bir anlaşmada Rusya'nın çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinden hareket ettik. Diğer önemli bir unsur da anlaşmalara uymak. Uzlaşma arayışına ve makul uzlaşmaya hazırız." diye konuştu.

Putin, Ukrayna tarafının Türkiye aracılığıyla iki kez müzakere teklifi yaptığını, Rusya'nın kabul ettiğini ancak Ukrayna tarafının vazgeçtiğini belirterek, "Sonuçta onların (Ukraynalıların) hazır olup olmadığını, neye hazır olduğunu anlamamız lazım. Bu, Türk tarafından gelen önerilerin detaylı şekilde incelenmesi için zaman gerektiriyor." dedi.

"TOPRAK DEĞİŞİMİ OLAMAZ"

Ukrayna konusunun dondurulması ihtimalini de değerlendiren Putin, "Herhangi bir sonuç, Rusya'nın yararına olmalı ve savaş alanındaki gerçeklere dayanmalı. Burada taviz vermeyeceğimiz şüphesiz. Toprak değişimi olamaz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın Ukrayna'daki durumu gerçekçi şekilde değerlendirmeye başladığını, ancak gerginlik seviyesinin düşmediğini söyledi.

Rus ordusunun cephede tüm yönlerde ilerlediğine kaydeden Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, ağustos başında Rus toprağı Kursk bölgesine giren birlikleri üzerinde kontrolünü kaybettiğini ifade etti.