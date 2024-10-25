WSJ’den çarpıcı iddia: Elon Musk Putin’le gizlice görüşüyor

ABD seçimlerine günler kala WSJ'den demokratçı başkan adayı Donald Trump'a desteğini açıklayan Musk ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki 'gizli' görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişiler, konuya ilişkin WSJ'ye açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, Musk ve Putin'in, jeopolitik, iş ve kişisel meseleler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.

Washington yönetiminin, Musk'ın teknolojilerine fazla bağımlı olduğunu dile getiren kaynaklar, hükümetin bu anlamda bir "ikilem" içinde bulunduğunu belirtti.

Musk'ın Putin ile uzun süredir görüşmediğini belirtmesine rağmen kaynaklar, ikilinin temas kurmaya devam ettiğini savundu.

ABD İÇİN MUSK ARACI OLABİLİR

Kaynaklar, hükümetin, Musk-Putin temaslarından "hoşlanmadığını" ancak bunların oluşturacağı olası güvenlik ihlalleri konusunda yönetim tarafından Musk'a herhangi bir uyarının da yapılmadığını kaydetti.

Haberde gelecekte ABD için Musk'ın Putin'le geliştirilebileceği potansiyel ilişkiye karşılık "Musk bu yıl Donald Trump'ın seçim kampanyasının önemli bir destekçisi olarak ortaya çıktı ve kazanması durumunda Trump yönetiminde bir rol bulabilir. ABD ve müttefikleri son yıllarda Putin'i izole etmiş olsa da Musk'ın diyaloğu Rus liderle yeniden etkileşime geçilmesinin sinyalini verebilir ve Trump'ın Ukrayna'daki savaş gibi önemli fay hatları konusunda bir anlaşma yapma isteğini güçlendirebilir." denildi.

WSJ'ye göre Musk, ABD askeri ve istihbarat teşkilatlarıyla derin iş bağlarına sahip ve bu da Musk için Amerika'nın en hassas uzay programlarından bazılarında benzersiz bir görünürlük kazandırıyor.

"ÇOK GİZLİ BİR İZNİM VAR"

Starlink hizmetini işleten SpaceX, 2021'de 1,8 milyar dolarlık gizli bir sözleşme imzaladı. Elon Musk ise kendisine belirli gizli bilgilere erişim sağlayabilecek bir güvenlik iznine sahip.

Musk, geçen hafta Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında hükümet sırlarına kendi erişimini belirtti. Musk, "Çok gizli bir iznim var ama bildiğim çoğu şey gibi... Bunu çok gizli tutmalarının sebebi çok sıkıcı olması." dedi.

HÜKÜMET MİLYARDERLERE BAĞLI VURGUSU

Konuşmalardan haberdar olan bir kişi, WSJ'ye hükümetin milyarderin teknolojilerine bu kadar bağımlı olması nedeniyle bir ikilemle karşı karşıya olduğunu söyledi. SpaceX, hayati önem taşıyan ulusal güvenlik uydularını yörüngeye fırlatıyor ve NASA'nın astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan taşımak için güvendiği şirket.

MOSKOVA DA STARLİNK'İ KULLANMAYA BAŞLADI

Musk ve Rusya'nın çıkarları giderek daha fazla örtüşüyor. Rusya'nın dezenformasyon için X'i kullanması ve Musk'ın Kiev'e yardıma açıkça karşı çıkmasının yanı sıra, Ukraynalı yetkililer, bu yılın başlarında ülkenin doğu ve güney bölgelerini işgal eden Rus güçlerinin güvenli iletişim sağlamak ve insansız hava araçlarının menzilini genişletmek için Starlink'i kullanmaya başladığını söyledi.

MUSK UKRAYNA'NIN ERİŞİMİNİ KESTİ

Ardından Musk, Ukrayna'ya birkaç yüz Starlink terminali bağışlayarak devam etti. Temmuz ayına gelindiğinde, yaklaşık 15.000 terminal, Rus saldırıları tarafından tahrip edilen ülkenin geniş alanlarına ücretsiz internet erişimi sağlıyordu.

O yılın ilerleyen zamanlarında Musk'ın çatışmaya bakış açısı değişti. Eylül ayında, Ukraynalı askeri görevliler, 2014'ten beri Moskova'nın işgal ettiği Karadeniz yarımadası olan Kırım'daki bir Rus deniz üssüne saldırmak için deniz dronlarını yönlendirmek üzere Starlink terminallerini kullanamadılar. Journal'ın bildirdiğine göre Ukrayna, Musk'ı bölgede Starlink hizmetini etkinleştirmeye ikna etmeye çalıştı ancak bu gerçekleşmedi.

WASHİNGTON'IN OLANLARDAN HABERİ YOK

Kaynaklar, Rus yönetiminin 2023 sonlarında Musk'tan SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini talep ettiğini söyledi. Talebin Çin'e bir iyilik olarak yapıldığı ifade edildi. Rusya'nın ticaret ve yaptırımları aşmak için giderek daha fazla Çin'e güvendiği kaydedilirken Washington'daki Çin büyükelçiliğinden bir temsilci, ayrıntılardan haberdar olmadıklarını ve yorum yapamayacaklarını söyledi.

ABD'DE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Habere göre, mevcut yönetimden bazı yetkililer, Musk'ın ABD hakkında "gizli bilgilere" de erişiminin olması nedeniyle bu temasların güvenlik endişesi yarattığı görüşünü paylaşıyor.

Elon Musk, Putin ile yalnızca bir kez uzay hakkında görüştüğünü, bunun da 2021 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.