Trump’ın ’tasarruf bakanı’ Musk günde 1 milyon dolar dağıtacak

Başkanlık seçimlerinin en çekişmeli eyaletlerinden biri olarak görülen Pensilvanya'nın Harrisburg kentinde cumartesi günü tek başına düzenlediği mitingde konuşan Musk, John Dreher adlı bir kişiye 1 milyon dolarlık ilk çekini yazdı.

ABD'li milyarder, çeki Dreher'e uzatırken, "Bu arada, John'un bundan haberi yoktu. Neyse, neyse. Rica ederim." ifadelerini kullandı.

Elon Musk Pensilvanya'da, dünyanın en zengin adamı olmanın getirdiği finansal gücü kullanırken her zamanki seçim konuşmasından saparak, mitinge rastgele katılanlardan birine 1 milyon dolarlık çek verdi ve Seçim Günü'nden önce milyonlarca dolar daha dağıtacağına dair söz verdi.

'GELENEKSEL MEDYA HABER YAPSIN' DİYE

Musk, "Karşılaştığımız zorluklardan biri şu: Peki, insanların Cumhuriyetçileri oy kullanmaya teşvik eden dilekçeyi bilmesini nasıl sağlayacağız çünkü geleneksel medya bunu haber yapmıyor, bence bu yaptığım çok ses getirecek" dedi.

Musk'ın Trump'ı alenen desteklemesinden haftalar sonra eski başkan, Tesla ve SpaceX CEO'sunu bir hükümet verimliliği komisyonuna, yani bir çalışma grubuna başkanlık etmekle görevlendirmeyi planladığını söyledi.

TASARRUF BAKANI MUSK

Trump, bu ayın başlarında Fox News'e verdiği röportajda, "O harika bir iş adamı ve harika bir maliyet düşürücü" demiş ve Musk'ın "Maliyet Kesme Bakanı" olacağını söylemişti.

Musk'ın bir çalışan olarak hükümet saflarına katılacağı veya şirketlerindeki rollerinden vazgeçeceği yönünde hiçbir öneri yapılmadı. Bunun yerine Musk, yakın günlerde potansiyel rolün diğer tüm işlerine ek olarak nasıl olacağından bahsetti.

Musk, Cuma gecesi Philadelphia banliyösünde düzenlenen bir etkinlikte yaklaşık bin 200 kişilik bir kalabalığa, "Hükümet verimliliğini artırmak için çok çalışma yapmayı planlıyorum." dedi.

MUSK'TAN YAPAY ZEKA ÖNERİSİ

Musk, bir kampanyada yaptığı konuşmada, yapay zekanın ABD'yi yönetmekte faydalı olabileceğini belirtti. Yapay zekanın hükümet yasalarını ve yönetmeliklerini analiz ederek paranın nereye harcandığını daha iyi anlamak ve daha sonra bunları basitleştirmek için kullanılabileceğini söyledi.

Ayrıca, hükümet çalışanlarının performanslarına göre yargılanacaklarını ve parayı boşa harcarlarsa işten atılacaklarını öne sürdü.

75 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Öte yandan Musk, halihazırda Trump'ın kritik eyaletlerdeki kampanyasının büyük bölümünü yürüten America PAC'e şu ana kadar 75 milyon dolar bağışladı.

Söz konusu siyasi eylem komitesini Musk'ın kendisi, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleme amacıyla yakın zamanda kurmuştu.