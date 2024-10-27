İran’ın talebi üzerine BMGK toplanıyor! İsrail’in İran’a saldırısı ele alınacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını görüşmek üzere yarın toplanacak.

İRAN'DAN ACİL TOPLANMA TALEBİ

İran'ın BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısının ardından BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı İsviçre, Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısını görüşmek üzere yarın toplanacağını duyurdu. İsviçre, toplantının Cezayir, Çin ve Rusya'nın desteğiyle İran tarafından talep edildiğini aktardı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran'ın BM nezdindeki şikayetine tepki göstererek, "İran, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi saçma bir iddiayla diplomatik arenada bize karşı hareket etmeye çalışıyor" dedi.

İsrail'in dün gece saatlerinde İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği saldırıda 1'i sivil, 4'ü asker olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.