İsrailli Bakan açıkladı: İran’a saldırılar devam gelecek

Haftalardır beklenen İsrail'in İran'a karşı yapacağı misilleme saldırısının gerçekleşmesinin ardından hem Benjamin Netanyahu'nun kendi partisinden hem de muhalefetten saldırının 'yetersiz olduğu'na ilişkin eleştiriler geldi.

"İSRAİL FIRSATI KAÇIRDI"

Netanyahu'nun partisi Likud'dan Milletvekili Tally Gotliv, sosyal medya paylaşımında, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı hakkında "İran'ın nükleer tesislerine saldırmamak nesiller boyu bir feryat olacak. İran'ın petrol sahalarına saldırmamak feci bir hata" dedi.

İran'ın 'nükleer güç olması ihtimalini yıllar boyu sürecek şekilde zayıflatma fırsatını İsrail'in kaçırdığını' savunan Gotliv 'askeri hedeflere saldırma ve ciddi hasar vermenin Ortadoğu'daki güç dengesini değiştirmediğini' belirtti.

"SALDIRILAR ÖN HAZIRLIKTI"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada İran'a yönelik gece yapılan saldırının 'ön hazırlık' niteliğinde olduğunu belirterek, bir sonraki adımın 'stratejik varlıkların hedef alınması' olması gerektiğini ifade etti.

Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.

Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.

SINIRLI HASAR MEYDANA GELMİŞTİ

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına 'misilleme' olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara 'başarıyla' karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda 'sınırlı hasar' meydana geldiğini duyurmuştu.

İsrail, saldırının 'başarıyla' tamamlandığını açıklamıştı.