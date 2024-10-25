ABD medyasından skandal manşetler! "Batı aparatı" teröristbaşı Fetullah Gülen"i övgüye boğdular!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü.

Güvenlik kaynaklarına göre örgüt içindeki anlaşmazlık nedeniyle Gülen'in cenazesi ölümünden 4 gün sonra defnedildi.

FETÖ elebaşı için ilk olarak bir beyzbol sahasında tören yapıldı. ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.

"NE KADAR DA MÜTEVAZİ BİR HAYAT"

FETÖ elebaşının ölümü, dünya basınında da yankı buldu. The Economist, Reuters, The Times ve Wall Street Journal gibi ABD ve Batı merkezli yayın kuruluşları terör elebaşına övgü dolu sözlerle veda etti.

İngiltere merkezli The Economist, terör elebaşı için skandal ifadelere yer verdi. Gülen'i bilim insanı, öğretmen ve insan hakarı aktivisti olarak tanıtan haberinde, yıllık 250 milyon dolar civarında kazanca sahip FETÖ'nün elebaşı Gülen için "Yatak odasında yerde bir şilte, seccadesi, çekmeceli bir dolap ve cam önlü bir dolap için zar zor yer vardı. Ne kadar mütevazı ve sade bir şekilde yaşıyordu!" ifadelerine yer verdi.

Batı medyası terör elebaşı Fetullah Gülen'e övgü dolu sözlerle veda etti.

Fethullah Gülen'in örgüt yuvaları dershane ve yurtlar için ise "Bunlar Tanrı'nın ona ve Türkiye'ye bir hediyesiydi." gibi skandal ifadeler yer aldı.

"TEMİZ BİR HÜKÜMET İÇİN ÇALIŞIYORLARDI"

FETÖ terör örgütünün yıllarca üniversite giriş sınav sorularını çalarak Türkiye'nin en önemli kurumlarına yerleştirdiği örgüt üyeleri The Economist tarafından böyle aklandı:

"Onun örgütü, Tanrı'ya şükür ile okul ağını hızla birleştirmişti- Örgütün hayır faaliyetleri, "hizmet" olarak adlandırılıyordu. Takipçileri çoğulculuk, barış ve temiz hükümet için çalışıyorlardı; diğer inançlarla dostça ilişkilere vurgu yapıyorlardı; Gülen'in ısrar ettiği gibi demokrasiye, serbest piyasalara ve özgür konuşmaya inanıyorlardı. Ve bir amaçları vardı. Onlara, laik sistemin atardamarları içinde hareket etmeleri gerektiğini, kimsenin farkına varmadan, tüm güç merkezlerine ulaşana kadar söyledi."

REUTERS'TAN TERÖR FAALİYETLERİNE GÜZELLEME

Londra merkezli Reuters, yıllarca insanların dini duygularını sömüren Gülen'in elebaşı olduğu terör örgütünün faaliyetleri için "Gülen hareketi, Batı tarzı eğitimi, serbest piyasayı ve dinler arası iletişimi teşvik eden ılımlı bir İslam anlayışını yaymayı amaçlıyor." dedi.

Batı medyası terör elebaşı Fetullah Gülen'e övgü dolu sözlerle veda etti.

KARİZMATİK LİDER (!) VURGUSU

Londra merkezli The Times gazetesi Fetullah Gülen için "Hizmet hareketinin karizmatik Türk lideri" dedi. Örgütün sadece Türkiye'de değil yurtdışındaki faaliyetlerine değinilen skandal haberde "Yüzyılın başında hareket milyonlarca takipçiye sahipti ve ABD dahil olmak üzere 150'ye yakın ülkede okul ve hastane işletiyordu." denildi.

Batı medyası terör elebaşı Fetullah Gülen'e övgü dolu sözlerle veda etti.

TERÖR FAALİYETLERİNE 'HİZMET' KILIFI

Amerikan merkezli The Wall Street Journal, terör elebaşına ilişkin 'etkili din adamı' ifadelerini kullandı. Terör örgütünü faaliyetlerine güzelleme yapılan haberde "Yüzyılın başında hareket milyonlarca takipçiye sahipti ve ABD dahil olmak üzere 150'ye yakın ülkede okul ve hastane işletiyordu.Hizmet, barışçıl dini faaliyetlere ve dinler arası diyaloğa adanmış olduğunu söylüyordu." ifadelerine yer verildi.

Batı medyası terör elebaşı Fetullah Gülen'e övgü dolu sözlerle veda etti.