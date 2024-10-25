BRICS Zirvesi sona erdi: Dünya basınından Türkiye yorumu

ABD ve Batı medyasında yer alan haberlerde en çok dikkat çekilen liderlerin başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS'e katılımı oldu.

New York Times, Financial Times ve Foreign Policy gibi yayın organları BRICS Zirvesi'nde en çok dikkat çeken ismin Başkan Erdoğan olduğunu dile getirdi.

"EN DİKKAT ÇEKEN LİDER"

ABD merkezli New York Times gazetesindeki haberde "BRICS Zirvesi'nde en dikkat çeken lider: Recep Tayyip Erdoğan" başlığı atıldı. Haberde Başkan Erdoğan'ın NATO üyesi bir ülkenin zirveye katılan tek lideri olduğu vurgulandı.

Analistler, Erdoğan'ın bu ziyaretini, Doğu ile Batı arasında denge kurma politikasının bir sembolü olarak değerlendirdi.

"DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

Uluslararası ilişkiler alanındaki analizleri ile bilinen Foreign Policy sitesindeki haber analizde ise Türkiye'nin BRICS'e başvurması durumunda bunun jeopolitik açıdan bir dönüm noktası olacağı yazıldı.

BRICS hamlesinin Türkiye dış politikasında bir kırılma noktası olmadığının altı çizilen yazıda, "Bu Ankara'nın Batı ile bağlarını sürdürürken ittifakları çeşitlendirmeyi amaçlayan uluslararası dengeleme hamlesinin bir uzantısıdır" değerlendirilmesi yapıldı.

ERDOĞAN GÜCÜNÜ HATIRLATTI

İngiltere merkezli finans dünyasına hitap eden Financial Times gazetesinin internet sitesindeki haberde de Başkan Erdoğan ve Putin'in zirve kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Haberde Başkan Erdoğan'ın Batılı müttefiklerine 'arabulucu' olarak ne kadar güçlü olduğunu hatırlattığını yazdı.

"NATO ÜYELİĞİNE BİR ALTERNATİF DEĞİL"

Londra merkezli Reuters, "Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin ve BRICS'e katılım iddiasının arkasında ne var?" başlıklı analizinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini koruyan tek NATO ülkesi olmasına değinildi. Analizde, "Bu temaslar, Rusya Devlet Başkanı'na NATO lideriyle birlikte bir platform ve NATO'nun Moskova'ya güvenilir bir bağlantı sağlamasını sağladı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin BRICS'e katılıp katılmayacağına ilişkin ise "Ankara, BRICS'i Batı bağlarına ve NATO üyeliğine bir alternatif olarak değil, üye ülkelerle daha fazla ekonomik işbirliği fırsatı olarak görüyor." yorumu yapıldı.

"YILLARDIR SÜREN DENGE POLİTİKASININ TEZAHÜRÜ"

ABD merkezli The Times, "Putin'in Ev Sahipliğindeki Zirvede Bir Konuk Öne Çıktı: Erdoğan" başlığıyla BRICS Zirvesi'ni değerlendirdi.

Haberde "Çarşamba günü Rusya'nın Kazan kentine gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesi olarak bilinen toplantılara katılan tek NATO ülkesi lideri oldu." denildi.

Türkiye'nin yürüttüğü denge siyasetine vurgu yapılan haberde analistlerin görüşüne yer verildi. Ukrayna Rusya savaşı ise şöyle örneklendirildi:

"Analistler, Sayın Erdoğan'ın ziyaretinin Doğu ile Batı arasında yıllarca süren bir denge kurmasının sembolü olduğunu söylüyor. Özellikle Ukrayna'daki savaş bu duruşu vurguladı: Türkiye NATO'da stratejik bir ortak olmaya devam ediyor ve Ukrayna'ya güçlü silahlar satıyor ancak Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayı reddetti ve Rusya ile ticareti artırdı."