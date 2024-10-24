Blinken: Gazze’de farklı seçeneklere açığız

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, İsrail ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu turu kapsamında Doha'yı ziyaret eden Bliken'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkileri ilerletme olanaklarının ele alındığı aktarılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de konuşulduğu ifade edildi.

Şeyh Temim ile Blinken'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Lübnan'daki durumu da konuştuğu vurgulanan açıklamada, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çabalarına ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

"FARKLI SEÇENEKLERE BAKIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin aylarca ABD liderliğindeki ateşkes planını zorladıktan sonra Gazze savaşını sona erdirmek için "farklı seçeneklere" açık olduğunu söyledi.

Katar'daki gazetecilere konuşan Blinken, "Farklı seçeneklere bakıyoruz." dedi. Blinken, "Hamas'ın harekete geçmeye hazır olup olmadığını henüz tam olarak belirlemedik, ancak bir sonraki adım müzakerecileri bir araya getirmek... önümüzdeki günlerde kesinlikle daha fazlasını öğreneceğiz." ifadelerini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 11. kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in ardından Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.