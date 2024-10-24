Call of Duty ABD’nin kanlı savaşını yeniden canlandırdı

ABD merkezli Activision yapım şirketinin Call of Duty video oyunu serisi, Black Ops 6 adlı yeni sürümünde 2 Ağustos 1990 yılındaki Birinci Körfez Savaşı'nı canlandırdı.

Oyunun fragmanı, eski ABD Başkanı George W. Bush'un "Sovyetler Birliği artık yok" dediği sahneyle başlıyor, ardından arşiv görüntüleri, Bill Clinton, Margaret Thatcher ve Saddam Hüseyin gibi tarihi figürlerin dijital olarak değiştirilmiş görüntüleri ve çekimleriyle harmanlanıyor.

Oyunun Orta Doğu'daki savaşaları ve sivil kayıplarını konu alması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

"KENDİ YAPTIKLARI CANAVARA YÖNELİYORLAR"

Sosyal medyada bir kullanıcı ABD'yi işaret ederek bölgede yol açtığı krizlere ilişkin "Kendi yaptıkları bir canavarı, esasen Saddam Hüseyin'i Batı yanlısı diktatörlüklere yönelik kontrolsüz ABD desteğinin ve İran-Irak savaşı sırasında ABD'nin Irak'ın kimyasal silah programına kimyasal öncül maddeler satmaya istekli olmasının bir yan ürünü olarak çerçevelendirerek... inaılır gibi değil. 'Kendi yaptıkları bir canavara' yöneldiklerini görebiliyordum." dedi.

"DÜNYAYI KURTARAN KAHRAMAN KLİŞESİ"

Suudi bir video oyuncusu TikTok hesabı üzerinden "Hikayeyi nasıl yakalayacaklarını görmek istiyorum. Gerçek versiyon mu olacak yoksa her zamanki gibi kendilerini dünyayı kurtaran kahramanlar olarak mı gösterecekler?" eleştirisinde bulundu.

Körfez Savaşı, Kuveyt tarihinde derinden hassas bir bölüm olmaya devam ediyor ve etkileri bugün bile hissediliyor. O zamanki başkan Saddam Hüseyin döneminde Irak, ülkenin zengin petrol kaynaklarını kontrol etme umuduyla yaklaşık 100 bin askerle ülkeyi işgal etmişti.

KUVEYT TÜM ÖN SİPARİŞLERİ İPTAL ETTİ

42 gün süren savaşta, 42 ülkeden oluşan ABD öncülüğündeki koalisyon, Irak askerlerini Kuveyt'ten çıkarırken, Irak ve Kuveyt'teki Irak birliklerine karşı yoğun bombardıman yapmıştı. Yakın tarihte yaşanan savaşta, Irak ve Kuveyt'te çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Yine resmi olmayan rakamlara göre yüzlerce kayıp insan bulunamadı.

O dönemde Kuveyt'e yaklaşık iki milyon kara mayını yerleştirildiği tahmin ediliyor ve ülkenin çöl alanlarının "kara mayınları ve patlamamış mühimmatlarla kirlenmiş" olduğu ve bu durumun bugün bile sivilleri etkilediği ve öldürdüğü belirtiliyor.

Middle East Eye'ın haberine göre Katarlı yetkililer oyunun sürümünün yasaklandığını duyurdu. Katar, tüm ön siparişlerin iptal edildiğini bildirirken oyunun yapımcısı Activision, Katar'ın yasakladığını doğruladı.

KURAN'I KERİM'İ HEDEF ALMIŞLARDI

Bu, Call of Duty'nin ilk kez tartışmalara yol açması veya ülkelerde yasaklanması değil.

Call of Duty: Modern Warfare II, "Ghorbrani" adlı İranlı bir askeri lideri hedef alan bir görev içeriyordu. Bu görev, gerçek hayattaki İranlı General Kasım Süleymani suikastına çok benziyordu ve sosyal medyada eleştirilere yol açmıştı.

Activision, 2021 yılında Call of Duty: Vanguard'ın Zombies oyununda, Kuran'ı Kerim'in sayfalarının yere saçıldığı bir sahne nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

O dönemde birçok sosyal medya kullanıcısı, İslamofobik olarak adlandırdıkları oyunun boykot edilmesini talep etti.

Highwire Games tarafından geliştirilen Felluce'de 6 Gün adlı video savaş oyunu, ABD'nin bölgedeki kanlı savaşlarından Felluce savaşını konu edinmiş, oyun esnasında ABD askerlerinin Iraklı sivilleri hedef alması, eleştirilere yol açmıştı.