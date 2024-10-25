Sayı İkinci Dünya Savaşı’nı aştı:İsrail yine gazetecileri katletti

İsrail'in Lübnan'a yönelik savaşını takip eden üç gazeteci, Lübnan'ın başketi Beyrut'ta gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SAYIYI AŞTI

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, yaklaşık iki ayda ölen basın çalışanı sayısı, on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve yakın tarihin tanık olduğu en kanlı savaş olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) boyunca öldürülen gazetecilerin sayısını aştı.

ULUSLARARASI HUKUKTA SUÇ

İsrail işgal güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillerin yanı sıra basın mensuplarını ve ailelerini hedef almaya devam ediyor. Gazetecileri ve sivilleri kasıtlı olarak hedef almak, uluslararası insancıl hukuka göre savaş suçu sayılıyor.