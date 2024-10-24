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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 08:49 Güncelleme: 24.10.2024 08:49
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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de Beşşar Esad rejimi tarafından İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Saldırıda 1 askerin öldüğü 7 askerin yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı açıklandı.

Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun başkent Şam'ın merkez mahallesi Kafr Sousa'daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, ayrıca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail ise saldırılarla ilgili açıklama yapmadı.

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