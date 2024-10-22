İsrailli META yöneticisinden Instagram’a Filistin baskısı: Sansürleyin

ABD'de araştırmacı gazetecilik organizasyonu "The Intercept" haber platformuna sızdırılan şirket içi yazışmalara dayandırılan habere göre, Cutler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını ABD'deki üniversitelerin kampüslerinde protesto edilmesinde öncü rol oynayan Filistin destekçisi SJP'nin sosyal medya paylaşımlarını sansürlenmesi için işaretledi.

İSRAİL'İN DIŞ POLİTİKALARINA AYKIRI DİYEREK SANSÜRLETTİ

SJP'nin en az 4 ayrı gönderisi ve İsrail'in dış politikasına aykırı tutumların olduğu başka bazı içerikleri de incelenmek üzere işaretleyen Cutler, sansür için Meta'nın "Tehlikeli Kişi ve Kuruluşlar Listesi"ne birçok kez başvurdu.

İşaretlenen içeriğin nihai olarak sansürlenmesi kararının Cutler'a değil, başka bir departmana ait olduğu belirtilirken pek çok uzman, üst düzey bir Meta yetkilisinin bir ülkenin çıkarlarına ters düşen bir içeriğin kısıtlanmasını savunmasını endişe verici bulduğunu ifade etti.

Cutler'ın Meta'nın dahili sansür sistemini kullanma girişimlerinin başarılı olup olmadığı belirsizliğini korurken Meta, Cutler'ın işaretlediği gönderilerin sansürlenip sansürlenmediğine ilişkin bilgi vermeyi reddetti.

Meta, Cutler'ın Filistin destekçisi sosyal medya gönderilerini sansürlenmesi için işaretlemesine ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınırken bir Meta yetkilisi hakkında haber yapılmasının "tehlikeli ve sorumsuzca" olduğunu belirtti.

Meta'nın İsrail ve Yahudi Diasporası Politika Direktörü Jordana Cutler' (Linkedin)

İSRAİL'İN META'DAKİ SESİ: JORDANA CUTLER

İsrail hükümetinde uzun yıllar üst düzey görevler üstlendikten sonra 2016 yılında Meta'da işe başlayan Cutler, pek çok röportajında Meta ile İsrail hükümeti arasında bağlantı işlevi gördüğünü ve şirket içinde bu iki tarafın bakış açılarını temsil ettiğini, pek çok kez açıkça ifade etmişti.

The Intercept'in haberine göre, Cutler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşık beş yıl danışmanlığını yapmıştı. 2013-2016 yıllarında Washington'daki İsrail Büyükelçiliğinde halkla ilişkiler ve özel kalem müdürü olarak çalışan Cutler, Netanyahu'nun Likud partisinde seçim kampanyası danışmanlığı da üstlenmişti.

Cutler'ın 2016'da Meta'da işe başlamasını kutlayan dönemin İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, bunu "İsrail ile Facebook arasındaki diyalogda bir ilerleme" olarak tanımlamıştı.

Ekonomi gazetesi Calcalist'e 2017 yılında verdiği demeçte Cutler, Facebook'un içerik kaldırma konusunda "(İsrail) Adalet Bakanlığı ile Emniyet Teşkilatının siber birimleriyle, ordunun belirli unsurları ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'le yakın çalıştığını" söylemişti.

2020 yılında Jerusalem Post gazetesinde çıkan bir yazıda Cutler'dan "Facebook'taki adamımız" şeklinde bahsedilirken söz konusu gazeteye verdiği bir röportajda Cutler, kendisinin "İsrail'in çıkarlarını dünyanın en büyük ve en aktif sosyal ağında temsil etmek" üzere işe alındığını belirtmişti.

Cutler, Jerusalem Post'un YouTube kanalına verdiği bir sonraki röportajında ise "Şirket içinde, işimin bir parçası da İsrail halkının temsilcisi olmak, hükümetin şirketimiz içindeki endişelerinin sesi olmak." diye konuşmuştu.