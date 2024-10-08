Elon Musk’tan ABD seçimlerine damga vuracak iddia: Epstein listesinden endişe duyuyorlar

ABD Başkanlık seçimlerine günler kala Eski başkan ve Cumhriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a destek veren X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tuckler Carlson ile yaptığı bir röportajda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e milyarderler tarafından verilen desteğin 'Epstein müşteri listesinin' potansiyel olarak yayınlanmasına ilişkin endişelerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

İFŞA OLMAKTAN KORKUYORLAR

Musk, Raid Hoffman ve Bill Gates gibi milyarderler de dahil olmak üzere bazı etkili isimlerin, Donald Trump'ın yaklaşan seçimleri kazanması durumunda bunun olası sonuçları için endişeli olduğunu ifade etti. Musk "Kamala'nın bu kadar çok destek görmesinin bir nedeninin Trump kazanırsa Epstein müşteri listesinin kamuoyuna açıklanacak olması olduğunu düşünüyorum" dedi. Harris'in kampındaki önde gelen kişiler arasında ifşa olma korkusunun kaygı yaşattığını vurguladı.

JEFFREY EPSTEIN İLE BILL GATES'İN KARANLIK İLİŞKİSİ

Pedofili zengin Jeffrey Epstein ile Microsoft'un kurucu ortağı dünyaca ünlü milyarder Bill Gates arasındaki ilişki uzun zamandır gizemini koruyordu. Gates'in yeni biyografisi cinsel suçlu Epstein ile ilişkilerini açıkça ortaya koydu.

İş dünyası yazarı Anupreeta Das, "teknoloji dehası" Gates'in kendisinden çok daha genç kadınlara ilgi duyduğunu hatta bu yüzden şirketinin, stajyerlerinin Gates ile yalnız kalmasını yasakladığını belirtti.

EPSTEIN NOBEL ÖDÜLÜ İLE GATES'İ KANDIRDI

Gates'in en çok istediği şeyin, vakfının çocuk felcini ortadan kaldırma yönündeki çalışmalarının tanınması için Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak olduğunu hatırlatan Das, Epstein'ın bu hayali Gates'in yörüngesine girmek için kullandığını söyledi.

2011 yılında karşılıklı yarar sağlayan hayırseverlik ittifakının Gates'in fuhuş için çocuk temin etmekten suçlu bulunup Florida'da hapis cezasına çarptırılan Epstein'ın evini defalarca ziyaret ettiği yakın bir ilişkiye dönüştü.

Gates Epstein'in ölümünün ardından "Onunla tanıştığı için derin pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Gates'in biyografisini yazan Das, Epstein'ın o dönem dünyanın en zengin ismi olan Gates'i "karanlık evrenindeki en parlak yıldız" olarak gördüğünü söylüyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.