Hindistan alarmda: 100 uçak için bomba ihbarı yapıldı

Hindistan son bir haftadır India Air uçaklarına gelen bomba ihbarıyla sallanıyor.

Hindistan, son günlerde onlarca uçuşu aksatan ve havayolları için büyük mali kayıplara, uçuşları bazen savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen yolcular içinse saatlerce gecikmelere yol açan asılsız bomba tehditlerinden sorumlu olanları cezalandıracağını duyurdu.

Ülkenin amiral gemisi havayolu şirketi Air India, yaptığı açıklamada, "Sonradan hepsinin asılsız olduğu ortaya çıksa da, sorumlu bir havayolu operatörü olarak tüm tehditler ciddiye alınıyor" dedi.

Hindistan havacılık bakanı Kinjarapu Ram Mohan Naidu, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve emniyet en önemli husustur. Uçuşların acil iniş yapması, savaş uçaklarının eşlik etmesi istediğimiz bir şey değil. Yetkililerin failleri uçuş yasağı listesine koymayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

14 Ekim'de Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'den New York'a gitmek üzere havalanan Air India uçağı, bomba ihbarı alınca kalkıştan kısa bir süre sonra iniş yaparak Delhi'ye acil iniş yaptı.

Ertesi gün, Singapur ordusu, Güneydoğu Asya şehir devletine giden bir Air India Express uçağına, bir e-posta tehdidi aldıktan sonra eşlik etmek üzere iki savaş uçağı gönderdi. İki gün sonra, İngiliz hava kuvvetleri, Londra'ya giden bir Air India Boeing 777 uçağını durdurmak üzere bir savaş uçağı gönderdi.

TEHDİTLERİN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Geçtiğimiz hafta Delhi'den Chicago'ya giden bir başka Air India uçuşu, internette bir güvenlik tehdidi yayınlandıktan sonra uzak bir Kanada şehri olan Iqaluit'e yönlendirildi. 200'den fazla yolcu ve mürettebat üyesi, Chicago'ya Kanada hava kuvvetlerine ait bir uçakla devam etmeden önce 18 saat boyunca oradaki havaalanında mahsur kaldı.

Air India, sorumlulara karşı yasal işlem başlatmayı değerlendireceğini ve faillerin tespit edilmesi için yetkililerle iş birliği yaptığını söyledi.

Ancak tehditlerin arkasında kimin olduğu ve amacının ne olduğu büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.

HİNDİSTAN'DA İLK DEĞİL

Havayollarına yönelik bomba tehditleri, 1970'lerden 1990'lara kadar bir dizi bombalama ve kaçırma olayıyla sarsılan Hindistan'da özellikle ciddiye alınıyor. 1999'da Katmandu, Nepal'den Delhi'ye giderken Indian Airlines Flight 814'ün kaçırılması sekiz gün sürdü ve o zamana kadar Afganistan'da tutulan yolcular ve mürettebat üyeleri karşılığında Hindistan'ın gözetimindeki birkaç teröristin serbest bırakılmasıyla sonuçlandı.

1985'te Toronto'dan Yeni Delhi'ye giderken Air India Flight 182'nin bombalanması, Kanada tarihinin en kötü terör saldırısında uçaktaki 329 kişinin ölümüne yol açtı. Pazartesi günü, iki adam, 2005'te bombalamadan beraat eden Kanadalı bir Sih iş adamı olan Ripudaman Singh Malik'in 2022'de vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak Kanada mahkemesinde ikinci derece cinayetten suçlu bulundu.