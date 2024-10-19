Güney Kore İstihbaratı uyarmıştı! Kuzey Kore Rusya’ya asker gönderdi!

Ukrayna kaynakları, Kuzey Kore askerlerinin Rus askeri eğitim üssünde Ukrayna savaşına hazırlık yaptığını gösteren görüntüleri sızdırdı. Görüntüler, Ukrayna hükümetinin Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi tarafından yayınlandı. Merkez, videoda Kuzey Kore askerlerinin "Rus teçhizatıyla donatıldığını" belirtti.

KYİV POST VİDEO YAYINLADI

Kyiv Post'un yayınladığı yeni görüntülerde, Kuzey Kore birliklerine dair sahneler yer alıyor. Habere göre, üniformalı bir Rus askeri, önünde yürüyen Kuzey Koreli askerler hakkında yorum yaparak, "milyonlarcasının" geleceğini öne sürdü.

500 ÖZEL KUVVET ASKERİ GÖNDERDİ

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşında Rusya'ya muhtemel olarak bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıkladı ve bu durumu destekleyen uydu fotoğraflarını paylaştı.

ZELENSKİ'DEN 10 BİN ASKER İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya savaşmak üzere 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

Açıklamasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenski, belirsiz sayıda Kuzey Kore askerinin şu anda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu ifade etti.