Trump’tan büyük gaf! Kendi yaşını görmezden geldi

5 Kasım'da gerçekleşek olan ABD Başkanlık seçimlerine günler kaldı. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçmene hitap etmek için Bloomberg News'e röportaj verdi.

Bloomberg News'e konuşan Trump, Yüksek Mahkeme'deki pozisyonlarla ilgili olarak "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar." ifadesini kullandı.

Röportajda 78 yaşında ABD başkanlığı için yarıştığı hatırlatılan Trump, bu yorumu geçiştirdi ve kendi yaşıyla ilgili soruyu görmezden geldi.

TARİHTEKİ EN YAŞLI BAŞKAN ADAYI

Trump, Beyaz Saray'da dört yıllık bir dönem için daha yarışıyor ve şu anda ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı. Cumhuriyetçi aday, 5 Kasım'da seçilmesi halinde 2029 yılında görev süresini tamamladığında 82 yaşında olacak.

Trump, yaşını, zihinsel uygunluğunu ve hizmet etme yeteneğini sorgulayan Demokratlar için sık sık hedef haline getiriliyor.

"BİLİŞSEL AÇIDAN GÜÇLÜ DEĞİL"

Öte yandan, Trump'ın ifadeleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının da tepkisine yol açtı.

Daha önce New York Yüksek Mahkemesi için bilişsel değerlendirmeler yapmış olan klinik psikolog Dr. Ben Michaelis, The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ı şahsen muayene etmediğini, bu nedenle resmi bir teşhis koyamayacağını, ancak eski başkanın, Harris'e karşı tartışmasını izlediğini vurguladı. Michaelis, Trump'ın "bilişsel açıdan gerçekten güçlü bir yerde olmadığını" dile getirdi.

ANKETLERDE HARRİS ÖNDE

Diğer yandan başkanlık seçimini kimin kazanacağına dair ülke genelinde anketler yapılmaya devam ediyor.

Ülke genelindeki durumu yansıtan ve aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı 11 güncel anketin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2, Trump ise yüzde 47,5 oy oranına sahip görünüyor.

Bu anketlerden Reuters'ın çalışmasında Harris'e olan destek yüzde 47, Trump'a olan destek ise yüzde 44 olarak ortaya çıkarken, Harvard'ın anketinde Harris yüzde 51, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış gözüküyor.