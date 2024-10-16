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Nijerya'da facia! 94 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 12:23 Güncelleme: 16.10.2024 12:23
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Nijerya’da facia! 94 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi öldü. Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldiğini belirtti.

Adamu, patlamada 94 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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