Siyonist basınından Türkiye’ye alçak algı operasyonu! Hamas bahanesiyle hedef gösterdiler

Gazze'deki insanlık dışı katliamını Orta Doğu geneline taşımanın kirli planı içerisinde olan terör devleti İsrail, bu kez Türkiye için alçak bir algı operasyonuna soyundu.

İsrail'in işgali meşrulaştırmak için sık sık kullandığı "Vadedilmiş Topraklar" planındaki "Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan bölgede" hak iddia eden Siyonistlerin işgal planında, Türkiye'nin güney kesimi ve Kıbrıs adası da yer alıyordu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

İsrail katliamına karşı ilk günden bu yana karşı duran Türkiye için harekete geçen siyonist basını, skandal bir manşete imza attı.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Jerusalem Post, "Tel Aviv'de Ağustos ayında gerçekleşen intihar saldırısının arkasında Hamas'ın Türkiye yapılanması var" manşetine imza attı.

İsrail gazetesi haberde, "18 Ağustos Pazar günü gerçekleşen intihar saldırısı girişimi, Hamas'ın Türkiye'deki karargahının talimatıyla gerçekleştirildi. Nablus bölgesindeki Hamas yapılanmasının düzenlediği intihar girişimi, Tel Aviv tarafından engellenmişti. Söz konusu saldırı planının arkasında ise Türkiye'deki Hamas karargahı olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Siyonist gazetesindeki bu alçak haber, İsrail'in Türkiye'ye karşı başlatmaya çalıştığı iğrenç operasyonu da gözler önüne serdi.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ

AK Parti Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun kabine üyeleri asıl gayelerinin ne olduğunu, gözlerini nerelere diktiklerini, işgal politikalarını nereye kadar uzatmak istediklerini yaptıkları her yeni açıklamayla deşifre ediyorlar. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu, kimi şahsiyetler varsa da, biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.