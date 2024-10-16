İsrailli çalışanlara Savunma Sanayi Fuarı'nda şok! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?

Soykırımcı İsrail son 1 yıldır Gazze'de oluk oluk kan dökmeye devam ediyor. İşgalcilerin bu saldırılarına pek çok ülke her ne kadar sessiz kalsa da binlerce aktivist çeşitli ülkelerde protestolar düzenleyerek Gazze'ye destek mesajı veriyor.

İsrailli birçok temsilci veya çalışana ise gittikleri noktalarda çeşitli protestolarla karşılaşıyor. Buna bir örnek de savunma sanayii fuarında meydana geldi. Bir aktivist, savunma sanayi fuarında İsrail çalışanlarının olduğu bölüme giderek "Bebek öldürme teknolojilerine bakıyoruz. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bebek katili o mu? Siz en iyi bebek öldürme teknolojisine mi sahipsiniz?" diye sordu.

Bu soru karşısında İsrailli çalışanlar pişkinlikle gülerek tepki verirken aktivistin bu videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ VAHŞETİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.