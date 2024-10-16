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Bakan Fidan'dan önemli temas! Guterres ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 20:43 Güncelleme: 16.10.2024 20:45
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Bakan Fidan’dan önemli temas! Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

GÜNDEM GAZZE, LÜBNAN VE KIBRIS

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lübnan ve Ukrayna'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs'la bağlantılı gelişmeler de ele alındı.

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