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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası İran'da 'teknolojik' yasaklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 12.10.2024 19:07
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Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası İran’da ’teknolojik’ yasaklama

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması sonrası İran'da 'teknolojik' yasaklama geldi. Böylece uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasının yasaklandığını açıkladı.

Lübnan'daki siber saldırılar sonrası İran'da yeni bir gelişme yaşandı. İran, Lübnan'a yönelik gerçekleşen saldırıların ardından elektronik haberleşme cihazlarını kapsayan yeni bir yasak getirdi.

FOTO: AA FOTO: AA

UÇAKLARDA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞI
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu yaptığı açıklamada, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki çağrı cihazı ve telsiz gibi tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasının yasaklandığını bildirdi.

Uçakla seyahat edecek olan yolcuları uyaran Yazerlu, çağrı cihazları ve telsizlere getirilen yasağın uçağın kargo ve kabin bölümlerini de kapsadığını belirterek, yolculardan söz konusu cihazları uçağa getirmemeleri çağrısı yaptı.

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