Fas’ta göstericiler Arap ve İslam dünyasının Filistin’e destek olmasını istedi

Fas'ta, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine düzenlenen Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterileri 53'üncü haftasında da devam etti.

Binlerce Faslı, başkent Rabat'ın yanı sıra Dar el-Beyda, Muhammediye, Berşid, Ucda, Midelt ve Huseyma kentlerinde Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterileri gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını kınayan göstericiler, Arap ve İslam dünyasının Filistin'e destek olmasını istedi.