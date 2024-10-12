12 Ekim 2024, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri

Fas'ta göstericiler Arap ve İslam dünyasının Filistin'e destek olmasını istedi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 06:34
ABONE OL
Fas’ta göstericiler Arap ve İslam dünyasının Filistin’e destek olmasını istedi

Fas'ın birçok kentinde binlerce kişi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterileri düzenledi.

Fas'ta, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine düzenlenen Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterileri 53'üncü haftasında da devam etti.

Binlerce Faslı, başkent Rabat'ın yanı sıra Dar el-Beyda, Muhammediye, Berşid, Ucda, Midelt ve Huseyma kentlerinde Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterileri gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını kınayan göstericiler, Arap ve İslam dünyasının Filistin'e destek olmasını istedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör