Katar İsrail’in Lübnan’da UNIFIL’i hedef almasını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'i hedef almasının "uluslararası insani hukuk hükümlerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

İsrail'in UNIFIL güçlerine saldırısının kınandığı açıklamada, saldırıya ilişkin derhal uluslararası soruşturma açılması talep edildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA 4 BARIŞ GÜCÜ ASKERİ YARALANDI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

BMGK'NİN SEÇİLMİŞ ÜYELERİNDEN UNIFIL SALDIRISINA TEPKİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" olarak bilinen seçilmiş üyeleri de BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün İsrail ordusu tarafından hedef alınmasından derin endişe duyduğunu bildirmişti.

"E10"dan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, acilen ateşkes ve uluslararası insani hukuk ile BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duyulması çağrısına yer verilmişti.