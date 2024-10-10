ABD’yi Milton Kasırgası vurdu! Elektrik ve su yok! Can kayıplar var...

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunurken ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.

3 MİLYON HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Günlerdir ABD'de alarm verilen Milton Kasırgası vurduğu Florida eyaletinde büyük bir yıkım yaşattı. Bölgede ani sellere yol açan kasırganın ardından Florida'da yaklaşık üç milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı.

ACİL DURUM SÜRÜYOR

NHC tarafından yapılan açıklamada "Florida'nın merkezinin büyük kısmında çok şiddetli yağışlar ve zarar verici rüzgarlar devam ediyor. Ani sel acil durumları hala devam ediyor" uyarısında bulundu.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası yıkıma neden oldu (AFP)

FLORIDA'DA YAKIT TÜKENDİ

Washington Post'un haberinde ise Florida'da ikamet eden çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği bildirildi.

İÇME SUYU HİZMETİ DURDURULDU

Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü.

CAN KAYBI YAŞANDI

Kasırgadan etkilenenlerden St. Lucie bölgesinde ise Şerif Keith Pearson, bölgede can kaybı olduğu bilgisini paylaşırken, daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası yıkıma neden oldu (AFP)

BIDEN AFET İLANINI ONAYLADI

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.

"AFET BÜTÇELERİ TAMAMEN TÜKENEBİLİR"

Kasırgadan kaynaklanabilecek olası kayıpların derecelendirilen sigorta şirketlerinin 2024 doğal afet bütçelerini tamamen tüketebileceği ve bunun da kazançları etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası yıkıma neden oldu (AFP)

"EVLER GÜVENLİ DEĞİL BARINAKLARA GİDİN"

Kasırganın şiddetli rüzgarları ve potansiyel olarak ölümcül fırtına dalgaları nedeniyle Tampa Körfezi ve çevresindeki birçok bölgede zorunlu tahliyeler başlatıldı. Yetkililer, kasırganın neden olacağı su baskınları ve yıkıcı rüzgarlar nedeniyle bölgedeki halkın güvenli bölgelere tahliye edilmesini hızlandırdı. Tahliye emirlerine uymayanların büyük bir tehlike altında olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Tahliyeler kapsamında evlerinde güvende olmayacağını düşünen Florida sakinleri en yakındaki barınaklarda yer bulabilmek için sıraya girdi. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu barınakların çoğunluğunun okul binaları olduğu görüldü.