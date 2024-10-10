Milton Kasırgası nedir? ABD’yi vuran Milton kasırgasının tehlikesi nedir?

Son günlerde ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına alan Milton Kasırgası, birçok kişinin merakını uyandırdı. Tropik fırtınalar arasında önemli bir yer tutan Milton, hızla gelişen bir tehlike olarak ön plana çıkıyor.

Milton Kasırgası Nedir?

Milton Kasırgası, Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve son yıllarda görülen en güçlü tropik fırtınalardan biridir. Özellikle Florida eyaletini etkileyen bu kasırga, büyük bir yıkım potansiyeline sahip olarak dikkat çekiyor. Ulusal Kasırga Merkezi, Milton'ın "son derece tehlikeli büyük bir kasırga" olarak karaya çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

Etkileri ve Hasar

Milton Kasırgası, etkilediği alanlarda şiddetli yağışlar, fırtınalı hava koşulları ve yüksek rüzgar hızlarıyla büyük hasara yol açmıştır. Meksika'nın Pasifik kıyısını etkileyen bu fırtına, evler, altyapılar ve tarım alanlarında ciddi hasarlar meydana getirmiştir. Kasırga, Florida'da ani sel ve fırtına dalgalarına neden olması bekleniyor. Rüzgar hızının 145 mil/saat (233 km/saat) kadar ulaşabileceği bildirilmektedir.

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Milton Kasırgası Nasıl Oluşur?

Kasırgaların oluşumu, gök gürültülü fırtınaların sıcak yüzey havasını çekmesiyle başlar. Deniz suyu buharlaşır ve buhar, rüzgarlar tarafından yukarı doğru sürüklenir. Yükseldikçe su buharı soğuyarak bulutlara ve yağmura dönüşür. Uzmanlar, daha sıcak okyanusların daha aşırı kasırgaların oluşmasına neden olduğunu vurgulamaktadır. Colorado Eyalet Üniversitesi'nden meteorolog Philip Klotzbach, mevsimin bu kadar geç bir döneminde aynı anda üç fırtınanın oluşmasının alışılmadık bir durum olduğunu belirtti. Uydu kayıtlarının 1966'dan bu yana Ekim ayında Atlantik'te bu kadar çok kasırganın görülmesi ilk kez gerçekleşmektedir.