Lübnan’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor! Gemiler yola çıktı Mersin’e geliyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Bölgede bulunan yaklaşık 2500 Türk bugün gemilerle Türkiye'ye getiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, seyir öncesinde gemi personeline konuşma yaparak başarılı görev temennisinde bulundu.

GEMİLER BEYRUT'A ULAŞTI

Limandan demir alan TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Beyrut Limanı'na ulaştı.

Yerli amfibi gemilerindeki insani yardım malzemeleri, işlemlerin ardından yanaşacağı Beyrut Limanı'na indirildi.

TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR, SİVİLLERİ GETİRECEK

Limana insani yardımların indirilmesinin ardından çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı.

Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu siviller, bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a bindirildi.

İki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'e getiriliyor.

GEMİLER YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesi için gönderilen yardım gemilerinin Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını bildirdi.

Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

300 TON İNSANİ YARDIM

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Beyrut'a ulaştığını duyurdu. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye işleminin, İsrail'in saldırıları nedeniyle acil bir ihtiyaç haline geldiği belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İki adet çıkarma gemimize tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi" ifadelerine yer verildi. Gemilerdeki 300 ton insani yardım malzemesinin dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edileceği vurgulandı. Ayrıca, tahliye görevinde öncelikle Türk vatandaşlarının yanı sıra, devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde Lübnan'dan ayrılmasının sağlanacağı ifade edildi.

İKİ MİSYONLU GEMİLER

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliyelerde son durumu A Haber'de anlatmıştı.

Ulusoy, "Lübnan'daki gidişatın İsrail saldırganlığı neticesinde vahim bir boyuta gelmesi sonucunda birçok vatandaşımız Lübnan'dan devlet eliyle tahliye edilmek için talepte bulundu. Biz de bu talepleri topladık ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinatlarında bugün iki gemiyle tahliye operasyonumuzu yapıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 2 bin kadar vatandaşımızı Lübnan'dan Mersin'e göndermeyi planlıyoruz. Gemilerimiz Lübnan için yardım malzemeleriyle birlikte geri gelecekler. Gemilerimiz iki misyonlu amaçla hareket ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

HAVA YOLUYLA DA TAHLİYE BAŞLIYOR

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerinin başladığını, ek olarak hava yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyenler için de hazırlık yapıldığını ve ön başvuruda bulunulabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesine başlandığı belirtilen açıklamada, "Hava yoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut-İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'ye hava yoluyla intikal etmek isteyen vatandaşların ön kayıt başvurularını, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) aracılığıyla yapmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, uçuşların ne zaman ve hangi güzergahta yapılacağı gibi detayların kayıt yaptıran vatandaşlarla bilahare paylaşılacağı bildirildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uçak için ön başvuruların toplanmasının ardından belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olursa tarih, güzergah ve uçuş sayısı saptanacak.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların dönüşlerini kolaylaştırmak amaçlı düzenlenecek tarifesiz uçak seferleriyle deniz yoluyla tahliyeye bir alternatif sunulacak ve gerekmesi halinde ayrıca yeni gemiler de gönderilecek.

Bugün Lübnan'dan deniz yoluyla tahliye edilecek 1900 civarı yolcu, iki gemiyle Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri, vatandaşların tahliyelerinin ardından yurda dönmek üzere Beyrut Limanı'ndan ayrılacak.

TCG BAYRAKTAR VE TCG SANCAKTAR BEYRUT LİMANI'NDA!

Lübnan'daki Türk vatandaşları için tahliye süreci devam ediyor A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut Limanı'ndan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Lübnan'dan Türkler tahliye edilecek ama bu bekleyiş uzun sürüyor çünkü Türk donanmasına ait iki gemi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar Beyrut Limanı'na gönderildi. Bu gemilerde de 300 ton yardım malzemesi kardeş ülke Lübnan'a getirildi. Şu an itibariyle gemilerle tahliye var fakat talep halinde uçaklarında belirli günde seferler yapacağını dışişleri duyurdu." ifadelerini kullandı.

Burada bekleyiş uzun sürünce çocuklarda kendilerine oyun alanları oluşturdu. Tabii kolay değil çocuklar ve aileler bu bombardımandan bu savaştan kendilerini uzak tutmak, kaçmak istiyorlar.

İşte İsrail vahşetinin, İsrail barbarlığının insanlar getirdiği nokta bu. Şu anda 1 milyon 200 bin kişi yerinden edilmiş durumda. Buradaki insanlar Türkiye Cumhuriyeti topraklarına vatanlarına gidecekler.

Ata Gündüz Kurşun'un mikrofon uzattığı Türk bir vatandaş, "Ben değil şu an ailem gidiyor. Bombardıman çok fazla ve çok tehlike var. Çocuklarım, çocuklarımız korkuyor. Biz böyle ne yapacağız? Savaş çok zor bu millet buradan gitmek zorunda değil ama sürekli bombardıman var insanların psikolojisi bozuluyor." ifadelerini kullandı.

Ata Gündüz Kurşun: A Haber canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösterirken bir yandan da İsrail'in ortaya çıkardığı manzarayı paylaşıyoruz. Savaşın çirkin yüzünü gösteriyoruz.

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)

LÜBNAN'DA SİVİLLERİN TAHLİYESİNE BAŞLADI

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yükleri Beyrut Limanı'na indirildi. TCG Bayraktar'a, tahliye için hazırlanmasından sonra çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı. Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı. Yardımların indirilme işlemi tamamlanan TCG Sancaktar'a da hazırlıkların ardından siviller bindirilecek. İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket edecek.

Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı (AA)

TAHLİYE GEMİLERİNE 2 FIRKATEYN VE 2 KARAKOL GEMİSİ DE EŞLİK EDECEK

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek. Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak. Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.

LÜBNAN'DAN 2006 YILINDA DA TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.