ABD’li gazeteciden bomba iddialar: Biden’dan Bibi’ye ağıza alınmayacak küfürler

Trump ve Biden'ın uluslararası krizlere nasıl yanıt verdiğini inceleyen Bob Woodward'ın 'War' isimli kitabı, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratçı Başkan Joe Biden ve yeni başkan adayı Kamala Harris'le ilgili çarpıcı analizlere yer verdi.

Joe Biden ve ekibinin 7 Ekim 2023'den bu yana İsrail'in başlattığı savaşı önlemek için gösterdiği sözde çabaların başarısızlığına değinen kitap, Biden ve ekibinin İsrail'e ateşkesi kabul ettirme çabalarının sonuçsuz kaldığını yazdı. Hükümetin İsrail'i dizginleyemediğini söyleyen yazar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ise dış politikada hiçbir etkisinin olmadığını dile getirdi.

HARRİS'İN FİLİSTİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Kitap, İsrail'in katliamında Kamala Harris'in rolünü de değerlendirdi. İsrail'in bölgede yaşattığı soykırıma ilişkin Netanyahu'yla yaptığı bir toplantı ardından İsrail'e verdiği destekle ve kamuya açık yaptığı bir konuşmada Filistinlilerin acılarına karşı sessiz kalmayacağına ilişkin yaptığı açıklamaların Harris'in yaklaşımının ikiyüzlülüğüne dikkat çekildi.

Woodward'a göre Kamala Harris'in bu tutumu Netanyahu'yu oldukça endişelendiriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Washington'daki İsrail Büyükelçisi, "Şimdiye kadar, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sorunlarımız üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu hissetmedim" dedi.

"NETANYAHU YALANCIDAN BAŞKA BİRİ DEĞİL"

Woodward'ın kitabında bildirdiğine göre, Biden ve ekibinin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı derin çekinceleri var. İsrail'in Lübnan'a girmesinin Başkan Biden'ın ateşkes çağrılarının açıkça bir reddi olarak değerlendirilen kitapta, Netanyahu'nun Biden'a Lübnan'daki sözde kara harekatının sadece 3 hafta süreceğini taahhüt ettiği, Biden'ın ise Netanyahu'ya kesinlikle inanmadığı ifade edildi.

Kitapta, Biden'ın Netanyahu'nun siyasi hayatta kalmakla ilgilenen bir yalancıdan başka birisi olmadığını ve Netanyahu'nun yanında çalışan 19 kişiden 18'inin de yalancı olduğunu söylediği ifade edildi.

NETAHYAHU'YA KÜFÜRLER SAVURDU

İsrail'in mayıs ayında Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine Biden'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Netanyahu'ya küfrettiği kitapta yer aldı. Woodward'a göre işgal güçlerinin Refah'a girmesinden sonra Biden, Netanyahu hakkında 'O s… bir yalancı' dedi.

Kitapta, 2024 yılının ilkbaharında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle Biden'ın, yakın çalışma ekibinden bir kişiye İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında "Or..pu çocuğu Bibi Netanyahu, o berbat bir herif. O berbat bir herif!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

TRUMP SUUDİ VELİAHTIYLA DALGA GEÇTİ

MBS kısaltmasıyla bilinen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kitapta önemli bir isim olmasa da kritik anlarda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından önemli değerlendirmelerde yer aldı. Woodward, Biden yönetimi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in veliaht prens hakkındaki algısını şu şekilde özetledi: "MBS şımarık bir çocuktan başka bir şey değil"

Başkan olarak ilk yabancı durağı Riyad olan Trump ile yakın bağları olan MBS, aynı şekilde Biden için önemli ilgi duyulan konularda, özellikle petrol tedarikleri ve İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olasılıkları konusunda da önemli bir rol oynuyor.

Geçtiğimiz mart ayında Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilen kitapta, Trump'ın CIA'in MBS tarafından infaz emrinin verdiği iddia edilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dalga geçti. Kendine has bir politika yürüttüğü yazılan Donald Trump'ın ardından MBS'a 'İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi hızlandırma emri' verdiği yazıldı.

TRUMP PUTİN'E TESTLER GÖNDERDİ

Kitabın Donald Trump'la ilgili bir bölümünde ise eski ABD Başkanı'nın, salgının en yoğun zamanında kendi kişisel kullanımı için ayrılan paydan Putin'e gizlice Kovid-19 test kiti gönderdiği iddia edildi. Woodward ayrıca, görevinden ayrıldıktan sonra Trump'ın, Putin'le en az 7 telefon görüşmesi yaparak Rus liderle arasındaki iletişimi sürdürdüğünü öne sürdü.

Trump'ın seçim kampanya sözcüsü Steven Cheung, kitapla ilgili açıklamasında, Bob Woodward'un kitabında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.