Katil İsrail'in bombaları on yıllar boyunca masumları öldürecek

İşgalci İsrail'in önce Gazze'ye, ardından Lübnan ve Suriye'ye karşı amansız bombardımanı, bölge insanının hayatını ikinci kez tehdit ediyor. İsrail'in kullandığı bombalardan yayılan asbest, bölge halkının yıllarca ölümcül kanserlere yakalanmasına neden olacak.

7 Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail'in bombaları, büyük miktardaki karbonmonoksitin havaya karışarak küçük parçacıklara ayrılmasına ve bu parçacıkların soluyan kişilerin kansere yakalanma riskinin artmasına yol açtı. Uzmanlar, Gazze'de kanser vakalarının 'onlarca yıl' daha görüleceğini söylüyor.

"KALANLAR İÇİN BİR ÖLÜM CEZASI"

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, Gazze'de bombalanan enkazın yaklaşık 800 bin tonu asbestle karıştı.

El Cezire'ye konuşan asbest uzmanı Roger Willey, bunun Gazze'de mahsur kalan Filistinliler için bir 'ölüm cezası' olduğunu söyledi.

Willey, İsrail'deki bombalama saldırılarının ardından sıkışan insanların maruz kaldığı asbestin 11 Eylül 2001'de New York'ta çöken Dünya Ticaret Merkezi'nin etrafındaki asbest maruziyetine benzetilebileceğini söyledi. Willey, "O zamanlar 11 Eylül saldırılarında ölenlerden daha fazla insanın asbest kaynaklı hastalıklardan öleceği yönünde bir tahminde bulunmuştum" dedi.

Dünya Ticaret Merkezi Sağlık Programı'na göre, saldırıdan bu yana 4 bin 343 kişi ve ilk müdahale görevlisi asbestten kaynaklanan hastalıklardan hayatını kaybederken, 11 Eylül'de bu sayı 2 bin 974 oldu. Willey, "Gazze'de de durum aynı olacak" diye devam etti.

Willey, akciğerlerin veya karın boşluğunun etrafındaki zarda yaygın olarak oluşan bir kanser türü olan mezotelyoma hastalığına atıfta bulunarak, "Havadaki asbest konsantrasyonları ... çok yüksek olacak ve bu kesinlikle mezotelyoma hastalığının yayılmasına neden olacak" dedi.

ASBESTOZA YOL AÇABİLİR

Asbeste maruz kalma ayrıca akciğer, gırtlak ve yumurtalık kanserlerinin yanı sıra ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün "nefes darlığı, öksürük ve kalıcı akciğer hasarına yol açabilen akciğerleri etkileyen iltihaplı bir durum" olarak tanımladığı asbestoza da yol açabilir.

Aşağıda resmedilen Marcy Borders, 11 Eylül saldırısından sağ kurtuldu ve hayatta kaldığı için şanslı kabul edildi. Ancak asbeste maruziyetten sonra mide kanserine yakalandı ve mücadelesi uzun sürmeden hayatını kaybetti.

Marcy Borders 11 Eylül saldırılarından sonra böyle görüntülenmişti

Mesothelioma UK adlı yardım kuruluşunun CEO'su Liz Darlison,Kara muharebeleri ve hava bombardımanlarının yarattığı anlık tehlikelerin, uzun vadeli tehlikelerden her zaman daha öncelikli olduğunu kaydederken asbest maruziyetinin uzun vadeli etkilerinin "önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak bir trajedi" olduğuna dikkat çekti.

MÜLTECİ KAMPLARINDAKİ TEHLİKE

Yalıtım ve yangına dayanıklılık özellikleri nedeniyle asbest, 1980'lerin sonlarına kadar inşaatta yaygın olarak kullanılıyordu, daha sonra İsrail de dahil olmak üzere dünya çapındaki ülkeler asbest kullanımıa kısıtlamalar getirmeye başladı. İsrail, 2011 yılında binalarda asbest kullanımını tamamen yasakladı.

UNEP'in El Cezire'ye verdiği bilgiye göre, kuşatma altındaki bölgeye yönelik savaş başladığından bu yana İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını düzenli olarak bombalıyor ve kamplardaki "eski binalarda, geçici barakalarda ve mülteci kamplarında" yoğun asbest bulunduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında, Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda 90 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı İsrail, Haziran ayında Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda ise 270'den fazla Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 700 kişiyi de yaraladı.

"OLABİLDİĞİNCE UZAKLAŞIN"

Willey, asbestin havaya karışması durumunda yapılacak en iyi şeyin "bir arabaya binip oradan olabildiğince uzağa gitmek" olduğunu söyledi.

BM'nin uyarısına göre, yaklaşık 365 kilometrekarelik bir alana sıkışmış iki milyondan fazla Filistinli için bu çözüm mümkün değil; bu nüfusun yalnızca yüzde 11'inin güvenli bölgede olduğu kabul ediliyor.

"YÜREK PARÇALAYICI"

Ayrıca, bölgeyi yeteri kadar asbesten temizleme işlemlerinin yıllar alabileceğini ve mutlaka profesyoneller tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Willey, şunları kaydetti:

"Patlamadan dolayı yerde ve havada parçalanmış asbest parçaları var ve insanlar bunların içinden yürüyerek sürekli olarak bunları tekmeliyor. Bu yüzden hepsi temizlenene kadar güvenli bir ortama asla geri dönülemeyecek"

Asbestin yol açabileceği zararın fazlasıyla farkında olan Darlison, Gazze'deki patlamalardan yükselen dumanı izlemeye 'dayanamadığını' söyledi. Darlinson, "Bu savaşın mirasının uzun yıllar devam edeceğini bilmek yürek parçalayıcı" diyerek sözlerine son verdi.