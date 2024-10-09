Somali’de Eş-Şebab’a yönelik operasyon! 59 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Galgadud ve Orta Şabel bölgelerinde örgüte yönelik askeri operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, düzenlenen operasyonda 59 örgüt üyesini etkisiz hale getirildiği, 4 askerin de hayatını kaybettiği ve bazı bölgelerin örgüt üyelerinden temizlendiği kaydedildi.

Hükümet güçleri Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını yoğunlaştırırken örgüt üyeleri ise sivil ve askeri bölgeleri hedef alıyor.