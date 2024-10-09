Gazze’de yeni siyonist plan! İsrail kabinesi Netanyahu’ya mektup yazdı

Gazze'yi bir yılda 85 bin ton bombayla enkaza çeviren işgalci İsrail ordusu bölgeyi tamamen Filistinlilerden arındırmaya çalışıyor.

DÜN SABAHTAN BU YANA 57 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

SİSTEMATİK SOYKIRIM!



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 965'e, yaralananların sayısı ise 97 bin 590'a yükseldi.

KATİL KABİNESİNDEN NETANYAHU'YA MEKTUP

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulamasına yönelik Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.

GAZZE'DE YENİ SİYONİST PLAN

Uzmanlar, İsrail'in bu yeni saldırı dalgası ve sözde "tahliye emirleriyle" bölgeyi Filistinlilerden arındırarak işgal altında "askeri bölgeye" çevirmeyi amaçladığını belirtiyor.