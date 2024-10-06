Netanyahu'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Macron'a tepki: "Ayıp"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, vekilleri ve başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak başta Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron, Batı liderlerinden silah ambargosu yapanlara "ayıp" dedi.

NETANYAHU MACRON'A SESLENDİ

Netanyahu, İngilizce yayınladığı görüntülü mesajında Macron'a hitap ederek Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, Irak ve işgal altındaki Batı Şeria'da vekil güçler bunların arkasındaki İran'a karşı "7 cephede savaştığını" söyledi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze'den bir görüntü | Fotoğraf-AA Arşiv

"BATILI LİDERLERE AYIP"

İsrail'e "200 balistik füze atan barbar İran'a karşı tüm medeni dünyanın yanında yer alması gerektiğini" ileri süren Netanyahu, "Buna karşın Macron ve diğer Batı liderleri İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yapıyor, ayıp onlara." ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN BARIŞI İÇİN KAZANACAĞIZ"

Yanında duranlara teşekkür eden karşı çıkanları küçümseyen Netanyahu "destekleri olsun olmasın zafer kazanacaklarını" savunarak "İsrail sadece kendi için değil tüm dünyanın barışı ve güvenliği namına bu savaş kazanılana kadar savaşacak." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron | Fotoğraf-AA Arşiv

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahların ambargolanması gerektiğini belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

Macron, "sivil halkı feda ederek terörle mücadele edilmeyeyeceğini" vurgulayarak "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." ifadesini kullanmıştı.