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Beyaz Saray'da Filistin'e destek protestosu! Kendini yakmaya çalıştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 03:31
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Beyaz Saray’da Filistin’e destek protestosu! Kendini yakmaya çalıştı

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımının protesto edildiği Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında gazeteci olduğu iddia edilen bir kişi kendini yakmaya çalıştı. Şahsın Olaydan önce "lütfen yalan haberi durdurun diye bağırdığı öğrenildi.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında gazeteci olduğunu iddia eden bir kişinin Gazze'de yaşananları protesto nedeniyle kendini ateşe verdiği öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç bir erkeğin kendini ateşe vermeye çalıştığı anda polis tarafından engellendiği görüldü. "Ben gazeteciyim. Lütfen yalan haberi durdurun" diye bağıran kişi, kendini ateşe vermeye çalıştı.


Olay yerinden bir kare (Google)Olay yerinden bir kare (Google)

Protesto alanında bir kişi su atarak ateşi söndürmeye çalışırken, polis de kendini yakmaya çalışan kişiye müdahale etti. Söz konusu kişinin kolunda yanıklar olduğu görüldü.

Görgü tanıkları, kendini ateşe veren kişinin "CBS'te gazeteci olduğunu" söylediğini ve "CBS'in Gazze'de yalan haber yaptığını" dile getirdiğini belirtti.

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