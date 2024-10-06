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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşıyla görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 01:12 Güncelleme: 06.10.2024 01:16
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşıyla görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı belirtilen açıklamada, diplomatik çözüm için koordinasyonun önemine değindikleri ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımın arttırılması ve esirlerin serbest bırakılması konusunun da ele alındığı, Blinken'ın İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulunmuştu.

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